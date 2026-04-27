Éxitos cosechados: Samuel Marín conquista el récord de victorias en Tampa Bay Downs en tarde de ensueño

Suscríbete a nuestros canales

En una exhibición de talento y precisión sobre el sillín, el jinete venezolano Samuel Marín visitó el recinto de ganadores en seis ocasiones durante la cartelera de nueve competencias Tampa Bay Downs celebrada este domingo 26 de abril.

Samuel Marín: Tarde de ensueño Domingo Tampa Bay Downs Datos Hípicos

La jornada dominical abrió con el triunfo de la potra First Hathor (#5) en la prueba inicial del programa, bajo la presentación de Kathleen O’Connell, detuvo el crono en 1:43.71 para el trayecto de 1.636 metros en pista de arena. En taquilla, su victoria otorgó dividendos de $5.40 a ganador, $2.80 al placé y $2.20 al show.

En la tercera competencia del orden oficial, el látigo venezolano regresó al recinto de ganadores sobre el lomo de la yegua Take Dat (#8). La pupila de Gerald Bennett detuvo el crono en 1:38.58 para el recorrido de 1.600 metros en pista de grama. Su sólida actuación abonó $3.00 a ganador, $2.20 al placé y $2.10 al show.

El éxito volvió en el sexto turno de la cartelera con el ejemplar Patriot Bluechip (#1). El pupilo de Kathleen Guciardo demostró su superioridad en la superficie de arena al detener el cronómetro en 1:11.92 para la distancia de seis furlones (1.200 metros) y pagó de $6.40, $4.00 y $2.60.

Poco después Samuel Marín sumó otra foto a su cuenta personal con el tordillo Cupid’s Dude (#3), en la séptima competencia. El pupilo de Gerald Bennett recorrió la milla sobre césped en 1:36.93 y abona pagos de $5.80, $3.60 y $2.60.

Luego, en la octava de la cartelera dominical, el jinete venezolano aseguró el triunfo con el zaino Escape Key (#5), bajo el entrenamiento de Ramón Dávila Aguayo, mientras que los pagos complementarios en las taquillas se situaron en $11.00 a ganador, $6.40 para el placé y $4.60 el show. Con este ejemplar de manera oficial supera la marca de Antonio Gallardo de 147 fotos.

El último triunfo de la tarde de Marín llegó por intermedio de la yegua Caravaggio’s Song (#6), presentada por John Pimental, por lo que otorgó dividendos de $8.00 a ganador, $4.00 el placé y $2.80 el show. Este fue el triunfo 149 para el criollo.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín supera récord de Antonio Gallardo

Con un total de 149 laureles de la presente temporada 2025-2026, el fusta venezolano se mantiene en la cima de la estadística y derriba el récord de 147 victorias que ostentaba el jinete español Antonio Gallardo en la temporada 2014-2015 en el mencionado circuito de Florida. Restan cuatro días de temporada donde este número puede ampliarse.