Kentucky Derby: Renegade tiene que superar 39 años de historia

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La edición 152 del Kentucky Derby (G1) se celebra este sábado 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. El hipódromo de las Torres Gemelas servirá de nuevo de escenario para la carrera de los dos minutos más emocionante en el deporte de los reyes, en la que 20 corredores de élite medirán sus fuerzas para colocarse en la historia de la carrera más anhelada en el turf hípico mundial. El favorito del evento según la línea matutina, Renegade, busca romper una racha de 39 años de historia.

Kentucky Derby: Renegade busca un puesto en la historia

Renegade, en el sorteo que se realiza al azar, le tocó el puesto de salina Uno (1). Solo 8 de 96 participantes que han salido pegados al riel han podido cruzar la meta en el primer lugar. El último en hacerlo fue Ferdinand en 1986, hace 39 años.

Además, busca en el primer ejemplar en ganar el Sam F. Davis Stakes, Arkansas Derby (G1) y Kentucky Derby (G1) en las 151 ediciones que se han disputado del Kentucky Derby (G1) hasta el momento.

El entrenador Todd Pletcher dijo que pasó parte de la mañana del domingo viendo repeticiones de ediciones anteriores, quizás buscando algo que le permita a Renegade tener mejor desempeño que sus presentados Known Agenda (octavo en 2021) y Mo Donegal (quinto en 2022), que salieron desde esa posición en sus respectivos Derbys de Kentucky y, como resultado, tuvieron algunos problemas.

Kentucky Derby: Renegade con Irad Ortiz Jr. buscará una buena partida

La tarea de Irad Ortiz Jr., jinete del hijo de Into Mischief, es no tratar de conseguir una buena posición de salida o arranque, sino, como de evitar una mala largada. Ferdinand, el último ganador por este puesto, fue relegado a la parte trasera, remontó por fuera y luego se lanzó por el interior en la recta final bajo una emocionante monta del jinete Bill Shoemaker.

Desde que se empezó a utilizar una puerta de salida para el Derby en 1930, los caballos que salen del puesto número uno (1) tienen un récord de 8-5-5 en 96 carreras, con un porcentaje de victorias del 8,3% y una proporción de caballos que quedan entre los primeros puestos del 18,8%.

Los otros ganadores del Derby que salieron de la barandilla desde 1930 fueron Chateaugay (1963), Hill Gail (1952), Citation (1948), Gallahadion (1940), Lawrin (1938) y War Admiral (1937).

Irad Ortiz, Jr., tiene un récord de 0 de 9 en el Derby desde su primera participación en la carrera en 2014, y dos de sus mejores oportunidades, a bordo del Known Agenda (9-1) en 2021 y del Mo Donegal (10-1) en 2022, terminaron fuera de los puestos premiados como rematadores desde el puesto uno.