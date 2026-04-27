Kentucky Derby: Aquí está la programación para la jornada del Saturday Derby Day

Un total de 14 competencias y más de $12 millones engalana la programación

Por

Darwin Dumont
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 10:07 am
Este sábado 2 de mayo se lleva a cabo la edición 152 del Kentucky Derby (G1), conocido como "los dos minutos más emocionantes del deporte"; es una de las carreras de caballos más prestigiosas del mundo que se celebra anualmente el primer sábado de mayo en Churchill Downs, Louisville, Kentucky, desde 1875, lo que lo convierte en la carrera de caballos más antigua que se corre ininterrumpidamente en Estados Unidos.

La cartelera programada por las autoridades hípicas de Louisville para elSaturday Derby Dayconsta de 14 competencias que inician a las 11:00 a.m. hora venezolana. Dentro de esta carta de carreras, ocho están clasificadas de grado y una tipo stakes, para un total a repartir de 12 millones 50 mil dólares entre las selectivas.

Esta jornada constará de cuatro pruebas en grama y 10 en arena, con la participación de 165 ejemplares inscritos a un promedio de 11 (apróx) participantes por carrera, donde el Kentucky Derby (G1) tendrá 20 corredores. Las justas de grupo están clasificadas en cinco de Graded 1, tres de Graded 2 y un Stakes.

 

Car.

Premio

Tipo

Dist.

Hora

1

$120,000

Maiden Special Weight

1.700 m.

11:00 a.m.

2

$127,000

Allowance Optional Claiming

1.700 m.

11:32 a.m.

3

$134,000

Allowance Optional Claiming

1.600 m.

12:05 p.m.

4

$1,000,000

Derby Distaff Stakes (G1)

1.400 m.

12:38 p.m.

5

$600,000

Turf Sprint Sprint (G2T)

1.100 m.

1:12 p.m.

6

$200,000

Knicks Go Overnight Stakes

1.600 m.

1:53 p.m.

7

$1,000,000

Distaff Turf Mile Stakes (G2T)

1.600 m.

2:38 p.m.

8

$750,000

Pat Day Mile Stakes (G2)

1.600 m.

3:23 p.m.

9

$1,000,000

American Turf Stakes (G1T)

1.700 m.

4:06 p.m.

10

$1,000,000

Churchill Downs Stakes (G1)

1.400 m.

4:50 p.m.

11

$1,500,000

Turf Classic Stakes (G1T)

1.800 m.

5:39 p.m.

12

$5,000,000

Kentucky Derby (G1)

2.000 m.

6:57 p.m.

13

$127,000

Allowance Optional Claiming

1.300 m.

8:00 p.m.

14

$120,000

Maiden Special Weight

1.400 m.

8:33 p.m.

 

