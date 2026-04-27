Kentucky Derby: Aquí está la programación para la jornada del Saturday Derby Day

Este sábado 2 de mayo se lleva a cabo la edición 152 del Kentucky Derby (G1), conocido como "los dos minutos más emocionantes del deporte"; es una de las carreras de caballos más prestigiosas del mundo que se celebra anualmente el primer sábado de mayo en Churchill Downs, Louisville, Kentucky, desde 1875, lo que lo convierte en la carrera de caballos más antigua que se corre ininterrumpidamente en Estados Unidos.
La cartelera programada por las autoridades hípicas de Louisville para el “Saturday Derby Day” consta de 14 competencias que inician a las 11:00 a.m. hora venezolana. Dentro de esta carta de carreras, ocho están clasificadas de grado y una tipo stakes, para un total a repartir de 12 millones 50 mil dólares entre las selectivas.
Esta jornada constará de cuatro pruebas en grama y 10 en arena, con la participación de 165 ejemplares inscritos a un promedio de 11 (apróx) participantes por carrera, donde el Kentucky Derby (G1) tendrá 20 corredores. Las justas de grupo están clasificadas en cinco de Graded 1, tres de Graded 2 y un Stakes.
|
Car.
|
Premio
|
Tipo
|
Dist.
|
Hora
|
1
|
$120,000
|
Maiden Special Weight
|
1.700 m.
|
11:00 a.m.
|
2
|
$127,000
|
Allowance Optional Claiming
|
1.700 m.
|
11:32 a.m.
|
3
|
$134,000
|
Allowance Optional Claiming
|
1.600 m.
|
12:05 p.m.
|
4
|
$1,000,000
|
Derby Distaff Stakes (G1)
|
1.400 m.
|
12:38 p.m.
|
5
|
$600,000
|
Turf Sprint Sprint (G2T)
|
1.100 m.
|
1:12 p.m.
|
6
|
$200,000
|
Knicks Go Overnight Stakes
|
1.600 m.
|
1:53 p.m.
|
7
|
$1,000,000
|
Distaff Turf Mile Stakes (G2T)
|
1.600 m.
|
2:38 p.m.
|
8
|
$750,000
|
Pat Day Mile Stakes (G2)
|
1.600 m.
|
3:23 p.m.
|
9
|
$1,000,000
|
American Turf Stakes (G1T)
|
1.700 m.
|
4:06 p.m.
|
10
|
$1,000,000
|
Churchill Downs Stakes (G1)
|
1.400 m.
|
4:50 p.m.
|
11
|
$1,500,000
|
Turf Classic Stakes (G1T)
|
1.800 m.
|
5:39 p.m.
|
12
|
$5,000,000
|
Kentucky Derby (G1)
|
2.000 m.
|
6:57 p.m.
|
13
|
$127,000
|
Allowance Optional Claiming
|
1.300 m.
|
8:00 p.m.
|
14
|
$120,000
|
Maiden Special Weight
|
1.400 m.
|
8:33 p.m.