Kentucky Derby: Chief Wallabee busca ser el primer ganador de las Rosas en más de 50 años por estos detalles

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de correrse uno de los eventos más importantes en el turf hípico mundial, el Kentucky Derby (G1) en su edición 152 a correrse este sábado 2 de mayo en Churchill Downs, Kentucky. El presente evento tiene como protagonista al ejemplar Chief Wallabee con la misma yunta defensora de Sovereignty, Junior Alvarado y Bill Mott, caballo del año 2025 en Estados Unidos.

Kentucky Derby: Chief Wallabee podría ser el primero en su estilo

Chief Wallabee, se presenta este año como el primer ejemplar en más de 50 años que hace un cambio de anteojeras o “Blinkers” (Gríngolas) en su preparación final para el Derby de las Rosas. Por lo que, de ganar este evento se convertiría en el primero en hacerlo.

Sin embargo, para este hijo de Into Mischief, es una tendencia negativa si observamos la historia de algún ganador del Derby de Kentucky en más de 50 años que le ha añadido o quitado anteojeras (gríngolas) en su última carrera preparatoria.

Momento complicado para la carrera. Sin embargo, el ejemplar ha realizado dos ejercicios con este implemento y no lo ha extrañado. Claro. En carrera es otro planteamiento y otro nivel de estrés No obstante, este implemento en ocasiones ayuda al ejemplar a tener una mejor concentración en carrera o, caso contrario, se niega a tener un mejor desempeño.