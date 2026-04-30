Kentucky Derby: Mira los ejercicios finales de todos los participantes para la primera corona

Para la esperada edición número 152 del Kentucky Derby (G1), programada para celebrarse el próximo 2 de mayo de 2026, los ejemplares que han logrado su clasificación se encuentran en la fase final de preparación.
Durante estas semanas previas al gran evento, los caballos han estado realizando sus ejercicios finales en la prestigiosa pista de Churchill Downs (CD), así como en diversos centros de entrenamiento especializados.
Kentucky Derby: Ejercicios finales de los participantes
Estas sesiones están diseñadas para afinar y optimizar la condición física de cada competidor, asegurando que lleguen en su mejor forma para enfrentar esta emblemática carrera.
A continuación, se presenta la lista detallada de los 20 participantes confirmados para esta edición, junto con la información sobre su último trabajo registrado, según los reportes oficiales proporcionados por Equibase:
|
N°
|
Ejemplar
|
Fecha Trabajo
|
Sitio (Track)
|
Ejercicio Final (Distancia / Tiempo / Nota)
|
1
|
Renegade
|
23 Abr 2026
|
Palm Beach Downs
|
4F en :50.94 (Breezing)
|
2
|
Albus
|
26 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
4F en ;49.00 (Breezing)
|
3
|
Intrepido
|
26 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
4F en :45.00 (Breezing)
|
4
|
Litmus Test
|
27 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en :59.80 (Breezing from the gate)
|
5
|
Right to Party
|
25 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en 1:01.20 (Breezing)
|
6
|
Commandment
|
25 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en 1:01.40 (Breezing)
|
7
|
Danon Bourbon
|
28 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
4F en :52.80 (Breezing)
|
8
|
So Happy
|
24 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en 1:00.20 (Breezing)
|
9
|
The Puma
|
18 Abr 2026
|
Gulfstream Park
|
5F en 1:00.77 (Breezing)
|
10
|
Wonder Dean
|
24 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
6F en 1:17.80 (Breezing)
|
11
|
Incredibolt
|
26 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
8F en :47.00 (Breezing)
|
12
|
Chief Wallabee
|
26 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
4F en :49.20 (Breezing)
|
13
|
Silent Tactic
|
Scratch
|
|
|
14
|
Potente
|
26 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en :57.80 (Breezing)
|
15
|
Emerging Market
|
24 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
4F en :47.60 (Breezing)
|
16
|
Pavlovian
|
26 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en 1:03.40 (Breezing from the gate)
|
17
|
Six Speed
|
27 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
4F en :48.80 (Breezing)
|
18
|
Further Ado
|
25 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en 1:00.00 (Breezing)
|
19
|
Golden Tempo
|
24 Abr 2026
|
Keeneland
|
4F en :47.40 (Breezing)
|
20
|
Fulleffort
|
25 Abr 2026
|
Churchill Downs
|
5F en :59.00 (Breezing)
|
21
|
Great White
|
22 Abr 2026
|
The Thoroughbred Center
|
4F en :52,29 (Breezing from the gate)
El Kentucky Derby (G1) está programada para la carrera 12 del sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky. Tiene una bolsa de 5 millones de dólares en premios, de los cuales $3 millones serán para el propietario del ejemplar ganador. Hora de salida 6:57 p.m. hora venezolana.