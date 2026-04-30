Kentucky Derby: Mira los ejercicios finales de todos los participantes para la primera corona

Todo listo para la edición 152 de la gesta máxima en el turf mundial

Por

Darwin Dumont
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 08:00 am
Cortesia
Para la esperada edición número 152 del Kentucky Derby (G1), programada para celebrarse el próximo 2 de mayo de 2026, los ejemplares que han logrado su clasificación se encuentran en la fase final de preparación.

Durante estas semanas previas al gran evento, los caballos han estado realizando sus ejercicios finales en la prestigiosa pista de Churchill Downs (CD), así como en diversos centros de entrenamiento especializados.

Kentucky Derby: Ejercicios finales de los participantes

Estas sesiones están diseñadas para afinar y optimizar la condición física de cada competidor, asegurando que lleguen en su mejor forma para enfrentar esta emblemática carrera.

A continuación, se presenta la lista detallada de los 20 participantes confirmados para esta edición, junto con la información sobre su último trabajo registrado, según los reportes oficiales proporcionados por Equibase:

 

N° 

Ejemplar

Fecha Trabajo

Sitio (Track)

Ejercicio Final (Distancia / Tiempo / Nota)

1

Renegade

23 Abr 2026

Palm Beach Downs

4F en :50.94 (Breezing)

2

Albus

26 Abr 2026

Churchill Downs

4F en ;49.00 (Breezing)

3

Intrepido

26 Abr 2026

Churchill Downs

4F en :45.00 (Breezing)

4

Litmus Test

27 Abr 2026

Churchill Downs

5F en :59.80 (Breezing from the gate)

5

Right to Party

25 Abr 2026

Churchill Downs

5F en 1:01.20 (Breezing)

6

Commandment

25 Abr 2026

Churchill Downs

5F en 1:01.40 (Breezing)

7

Danon Bourbon

28 Abr 2026

Churchill Downs

4F en :52.80 (Breezing)

8

So Happy

24 Abr 2026

Churchill Downs

5F en 1:00.20 (Breezing)

9

The Puma

18 Abr 2026

Gulfstream Park

5F en 1:00.77 (Breezing)

10

Wonder Dean

24 Abr 2026

Churchill Downs

6F en 1:17.80 (Breezing)

11

Incredibolt

26 Abr 2026

Churchill Downs

8F en :47.00 (Breezing)

12

Chief Wallabee

26 Abr 2026

Churchill Downs

4F en :49.20 (Breezing)

13

Silent Tactic

Scratch

 

 

14

Potente

26 Abr 2026

Churchill Downs

5F en :57.80 (Breezing)

15

Emerging Market

24 Abr 2026

Churchill Downs

4F en :47.60 (Breezing)

16

Pavlovian

26 Abr 2026

Churchill Downs

5F en 1:03.40 (Breezing from the gate)

17

Six Speed

27 Abr 2026

Churchill Downs

4F en :48.80 (Breezing)

18

Further Ado

25 Abr 2026

Churchill Downs

5F en 1:00.00 (Breezing)

19

Golden Tempo

24 Abr 2026

Keeneland

4F en :47.40 (Breezing)

20

Fulleffort

25 Abr 2026

Churchill Downs

5F en :59.00 (Breezing)

21

Great White

22 Abr 2026

The Thoroughbred Center

4F en :52,29 (Breezing from the gate)

El Kentucky Derby (G1) está programada para la carrera 12 del sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky. Tiene una bolsa de 5 millones de dólares en premios, de los cuales $3 millones serán para el propietario del ejemplar ganador. Hora de salida 6:57 p.m. hora venezolana.

 

