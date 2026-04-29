A la taquilla: Gezora tiene el camino libre en su debut de temporada en el Modesty Stakes (G3T)

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Este viernes se corre el Modesty Stakes (G3T) de 500.000 dólares en Churchill Downs en marco de lo que es el Kentucky Oaks Day. Esta prueba reservada como la décima de la programación tiene como finalista a la heroína Gezora de Peter Brant, ganadora de la Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1T) de 2025, que hará su debut en 2026.

Churchill Downs: Gezora enfrenta a nueve rivales

El Modesty Stakes (G3T), atrajo a 10 yeguas maduras para esta importante competición que se corre en pista de grama sobre distancia de 1,800 metros y que tiene una bolsa de 500 mil dólares en premios a repartir. Gezora, encabeza a este pelotón de yeguas que buscan derrocar a la ganadora de la Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1T).

La potranca de 4 años hija de Almanzor Fue vista por última vez ganando el Filly and Mare Turf por medio cuerpo sobre She Feels Pretty, eventual campeona de césped del premio Eclipse 2025, en su primera carrera en Estados Unidos bajo la dirección del entrenador Francis-Henri Graffard. Posteriormente, Gezora fue transferida al establo del entrenador Chad Brown para que pudiera concentrarse en su carrera en Estados Unidos.

Gezora, cerró el año con broche de oro al ganar la Breeders' Cup, elevando sus ganancias totales a 2.037.412 dólares. En su debut de temporada será guiada por Flavien Prat. Brown, además inscribió a Kathynmarissa y Whiskey Decision.

El Modesty Stakes (G3T) tiene hora de inicio 6:01 p.m. hora venezolana.