¡Final electrizante! Gezora se lleva la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1) prueba que cerró el telón del Campeonato Mundial de Criadores

La última competencia del Meet de la Breeders' Cup en su edición 42 fue la Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1), que tuvo lugar en una pista de grama y se corrió a lo largo de 2.200 metros, con una bolsa de premios de $2.000.000. La carrera concluyó con un emocionante final, donde Gezora logró superar a She Feels Pretty en los últimos 25 metros y se llevó el primer puesto por medio cuerpo.

Breeders’ Cup: Gezora en el último suspiro se alzó con la victoria

La última competencia que tuvo lugar esta noche en el hipódromo de Del Mar, en San Diego, California, fue la Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1). Esta competición se llevó a cabo en una distancia de 2.200 metros y las competidoras recibieron un premio de $2.000.000. Gezora de origen Frances que viene de fallar en el Arco De Triunfo, se reivindicó con el triunfo para llevarse su segunda prueba de Grado 1, con la monta de Mickael Barzalona para el entrenador Francis – Henri Graffard.

Desde el inicio, Barzalona, el jinete, regulaba la velocidad de la carrera desde una quinta posición en las líneas externas durante los primeros metros. Cuando She Feels Pretty se hizo con el control de la prueba y avanzó por la última curva, ya se veía que Gezora sería la ganadora de la carrera.

Ya en la mitad de la recta final Gezora se asomaba y con fuerzas se lanzó contra la puntera para alcanzarla en los últimos 50 metros y pasar a liquidar el compromiso con una ventaja de medio largo. El tiempo agenciado por la ganadora fue de 132”2 para la distancia de 2.200 metros.

Gezora es una hija de Almanzor en la yegua Germance por Silver Hawk, que ahora coloca su récord en cinco victorias en diez presentaciones. La primera en Estados Unidos de Norteamerica.