¡En final dramático! Nysos somete al campeón juvenil Citizen Bull en la raya para ganar la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1)

La Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), una de las carreras incluidas a partir de 2007 en la Serie de Campeonato de Criadores Mundiales, ha traído consigo victorias para Latinoamérica en las últimas ediciones. Sin embargo, este año el binomio de Bob Baffert y Flavian Prat de Nysos se queda con este evento en un final dramático en los últimos metros sobre el campeón potro de dos años Citizen Bull, con quien Juan Hernández intentó ganar de punta a punta.

Breeders’ Cup: Nysos saca la clase y se queda con la victoria

El ejemplar Nysos, que se ha convertido en noticia en las últimas semanas, por fin logra despejar las dudas y se convierte en un caballo ganador de Grado 1 en Estados Unidos. Nysos, con Prat, lo hizo de una manera increíble tras derrotar a su compañero de establo Citizen Bull, que derrochó su clase y demostró por qué fue el mejor de su generación a los dos años.

En la partida Citizen Bull, salió disparado en punta con el control de los parciales de la carrera en 21,3 y 44,4, con un desplazamiento muy cómodo que se veía difícil de pasar. Mientras que el campeón regente de la BC Dirt Mile (2024), Full Serrano, lo perseguía muy de cerca. Más atrás lo hacía Nysos desde una posición muy cómoda para atacar.

Al promediar la última curva Citizen Bull con Juan Hernández, mantenía el control del evento tras pasar 69” los seis furlones, pero su compañero de cuadra Nysos comenzó su avance y, a medida que se aproximaban a la meta, Nysos tenía mayor paso en la recta final y, en un cabeceo por 50 metros, al final el conducido de Flavian Prat se estiró lo suficiente para alcanzar la victoria.

Con esta victoria, Nysos, de cuatro años hijo de Nyquist en la yegua Zetta Z por Bernardino, suma su sexta victoria en siete presentaciones, y su quinta de Grado, la primera en la máxima categoría. Vale decir, que su única derrota fue en el G1 en el Churchill Downs S. en su estreno como ejemplar maduro el pasado mes de mayo.

El legendario entrenador Bob Baffert no solo acertó la exacta, sino que también consiguió su primera victoria en la Dirt Mile. Sumada a su triunfo con Splendora el sábado en la Filly & Mare Sprint, Baffert igualó a Aidan O'Brien como el entrenador con más victorias en la Breeders' Cup. Ambos tienen 21.

En la carrera fueron retirados dos fuertes candidatos. White Abarrio, ganador de la Breeders' Cup Classic de 2023, fue retirado tras el desfile. Según los veterinarios de pista, el ejemplar parecía cojear de su mano izquierda. MIentras, que Mystik Dan, ganador del Derby de Kentucky de 2024 fue retirado por los veterinarios el sábado por la mañana.