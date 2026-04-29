Pronósticos Churchill Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 29 de abril

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El Hipódromo de Churchill Downs, ofrece una llamativa cartelera para este miércoles 29 de abril, donde en esta ocasión, diez carreras se robarán la atención como parte del inicio de la de la temporada de primavera 2026 que contiene el Kentucky Derby (G1).

Este día nos trae varias pruebas interesantes. Dos de ellas son eventos selectivos: el Kentucky Juvenile Stakes presentado por Resolute Racing de $250,000 en la sexta competencia para ejemplares de dos años y en la novena el Isaac Murphy Marathon Stakes de $200,000 en distancia de 2,400 metros sobre arena.

Análisis de las carreras y picks para Churchill Downs

La primera carrera será en 1,600 metros sobre arena, una prueba de Reclamo de $16,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.600m, arena (12:45 p.m. VEN)

My Noble Knight (4): Cambia de monta y viene de Oaklawn Park. Luce mucho.

National Eclipse (8): Puede hacer honor a su nombre y eclipsar al favorito.

Nip N Tuck (2): Tiene velocidad y sería una gran sorpresa de ganar.

Segunda Carrera | 1.300m, arena (1:15 p.m. VEN)

Real Macho (4): El experimentado pistero de nuevo en plan estelar para imponerse.

Highly Flammable (5): Viene de ganar y cambia de superficie. Lo monta Irad Ortiz Jr.

Mister MMMMM (6): Con “El Mago” en los controles, no se puede olvidar.

Tercera Carrera | 900m, arena (1:45 p.m. VEN)

By Grace (6): Del establo de Joe Sharp tiene como debutar por lo alto.

Ruiva (7): Wesley Ward le da la oportunidad a Juan Hernández de lucirse

Bush (12): Puede ser el “Primer Mandatario”. Ejercitó fenomenal el 5 de abril.

Cuarta Carrera | 1.700m, grama (2:16 p.m. VEN)

Turbo Launch (4): Mejoró bastante con relación a su anterior. Está por ganar.

Abbi Fede (6): Pasa de la sintética a la grama y con Irad en las riendas, es amargo.

Underappreciated (5): Es Dato atrasado. Puede correr adelante y sorprender.

Quinta Carrera | 1.200m, arena (2:47 p.m. VEN)

Ribadeo (10): Ejemplar que ha ejercitado muy bien después de haber corrido el 122 de marzo en Fair Grounds. Esta monta de José Ortiz, luce para lograr su primera victoria. Los tres últimos ejercicios fueron coincidencialmente con el mismo tiempo: 800 en 47.1. Es el Dato Clave.

Sexta Carrera | 1.000m, arena (3:20 p.m. VEN) - Kentucky Juvenile Stakes

Skara Brae (2): La hija de Golden Pal impresionó con su victorioso estreno

Peak Pespective (7): El cambio de monta para Gaffalione puede beneficiarla.

Super Saiyajin (5): Cuidado con este. En la pasada estuvo a punto de ganar.

Séptima Carrera | 1.000m, grama (3:52 p.m. VEN)

Shoot It True (2): Debería retomar la senda de la victoria con Rosario.

Rosato (10): Corrió muy bien en la pasada al cambiar de superficie. Pendientes.

Roja (9): Es una de las más rápidas. Irad Ortiz Jr. no debe dar ventajas.

Octava Carrera | 1.400m, grama (4:25 p.m. VEN)

Mo Work (4): Buscará la repetida con Luis Saez. Corre bien la distancia.

Norwich (1): Peligroso al salir cerca del riel y con Flavien Prat encima.

Sharons Beach (3): En Keeneland lo hizo muy bien. Le repiten la monta de Irad.

Novena Carrera | 2.400m, arena (4:56 p.m. VEN) - Isaac Murphy Marathon Stakes

Parchment Party (2): Guapo caballo que va súper beneficiado en el peso.

No Bien Ni Mal (Brz) (1): Todo un experto en la distancia. Reaparece.

Interceptor (5): Es de nuevo un rival de consideración.

Décima Carrera | 1.700m, grama (5:27 p.m. VEN)