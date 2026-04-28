Kentucky Derby: ¿Quieres preparar la bebida oficial de la carrera de las rosas? Te traemos la receta

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La tradición es el alma del Kentucky Derby (G1). Desde 1875, el primer paso de la Triple Corona ha estado rodeado de costumbres que realzan su prestigio, y pocas son tan icónicas como el Mint Julep, la bebida oficial de la "Carrera de las Rosas". Implantada desde la década de 1930, se dice que nadie puede afirmar haber estado en Churchill Downs si no ha degustado este refrescante cóctel.

Mint Julep, el fenómeno comercial en Churchill Downs

El Mint Julep es un verdadero gigante comercial: cada año se sirven más de 127,000 unidades durante las jornadas del Kentucky Oaks (G1) y el Kentucky Derby (G1). El corazón de esta bebida es el Bourbon, el destilado insignia de Kentucky, siendo actualmente Old Forester la marca proveedora oficial.

La logística para satisfacer a la afición es impresionante. Se emplean más de 10,000 botellas de Kentucky Straight Bourbon Whisky (con un 30% de grado alcohólico). Además, la receta exige más de una tonelada (2,250 libras) de menta fresca cosechada y unas asombrosas 215 toneladas de hielo para garantizar que cada trago esté a la temperatura ideal.

Aunque existen versiones accesibles, algunas ediciones exclusivas pueden alcanzar la increíble cifra de $1,000 por trago. Si deseas vivir la experiencia desde casa y compartir con amigos mientras disfrutas de la edición 152 del Kentucky Derby (G1), aquí tienes la receta oficial:

Receta del Old Forester Mint Julep

Ingredientes:

2 tazas de azúcar.

2 tazas de agua.

Ramitas de menta fresca.

Hielo picado (crushed ice).

Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky.

Copas de plata para Julep (Silver Julep Cups).

Instrucciones:

Elaboración del almíbar: Hierva el azúcar y el agua juntos durante cinco minutos hasta obtener un almíbar simple. Infusión: Deje enfriar el líquido y viértalo en un recipiente tapado junto con seis u ocho ramitas de menta fresca. Refrigere durante toda la noche para concentrar el aroma. Preparación: Llene la copa de plata con abundante hielo picado. Agregue una cucharada del almíbar de menta y dos onzas de Old Forester Bourbon. El escarchado: Remueva rápidamente con una cuchara larga hasta que el exterior de la copa se escarche por el frío intenso. Decoración: Corone el trago con una ramita de menta fresca para resaltar el aroma al beber.

El secreto de la plata: El uso de copas o vasos de plata (o peltre) no es solo por estética. La alta conductividad del metal permite que el hielo enfríe el recipiente casi instantáneamente, creando esa característica capa de escarcha exterior que mantiene el cóctel helado bajo el sol de mayo.