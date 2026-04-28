Kentucky Derby: ¿Lloverá este año? conoce el pronóstico del clima para el sábado 2 de mayo

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Dentro de los preparativos para la edición 152 del Kentucky Derby (G1), profesionales, personal de Churchill Downs y el público en general centran su atención en el comportamiento del clima para este sábado 2 de mayo.

Las condiciones meteorológicas han jugado un papel trascendental en la historia de la carrera, debido a que impactan directamente en el estado de la pista. De las 151 ediciones previas, 105 se han celebrado sobre pista rápida (fast). En contraste, solo 7 se han corrido en pista fangosa (muddy) y 10 bajo la condición de pista lenta pero encharcada (sloppy).

Pronóstico para este sábado en Louisville

De acuerdo con los reportes meteorológicos para este sábado 2 de mayo de 2026, se espera un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 15°C (59°F) y una mínima de 4°C (39°F). Para la hora de la salida del Kentucky Derby (6:57 p.m. ET), se estima que el termómetro rondará los 13°C (55°F) con una humedad cercana a 46% y vientos del norte a 9 mph. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja (10%), la nubosidad persistente mantendrá la pista bajo vigilancia.

Los registros históricos indican que el Kentucky Derby (G1) más caluroso ocurrió el 2 de mayo de 1959, con una máxima de 94°F, mientras que los más gélidos fueron los del 4 de mayo de 1940 y 1957, con una mínima de 36°F.

El antecedente reciente: El triunfo de Sovereignty

El año pasado, Sovereignty se consagró en una pista sloppy (encharcada). Bajo esas condiciones adversas, el pupilo de Bill Mott demostró su superioridad sobre el lodo, guiado por una conducción magistral del Atleta Meridiano 2025 Junior Alvarado. Aquella victoria sobre una superficie "anormal" resaltó la capacidad del ejemplar para rendir al máximo nivel a pesar del estado del terreno.

De las últimas diez ediciones de la "Carrera de las Rosas", el clima ha sido variado: tres años con cielo muy nublado (mostly cloudy), dos soleados (sunny), dos nublados (cloudy), dos con lloviznas (showers) y uno bajo lluvia persistente, que enmarcó el histórico triunfo de Justify en 2018.