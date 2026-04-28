Kentucky Derby: ¿Recuerdas la opinión de Donald Trump sobre esta decisión de los comisarios en 2019?

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Las carreras de caballos no son solo una competencia de purasangres guiados por jinetes; representan un universo donde la inversión y la pasión convergen en la búsqueda de la gloria. El hipismo es, quizás, el único deporte donde un triunfo logra unir a todas las clases sociales, desde los sectores más humildes hasta la mayor opulencia. Esta naturaleza universal hace que los grandes eventos hípicos no solo atraigan a millones de aficionados, sino también a prominentes figuras políticas, como es el caso de Donald Trump.

La opinión de Trump sobre la histórica descalificación de 2019

En 2019, más de 18.5 millones de personas sintonizaron la "Carrera de las Rosas", entre ellas el entonces 45 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aquel año, Maximum Security, conducido por el panameño Luis Sáez, cruzó la meta en primer lugar. Sin embargo, un reclamo (objection) —interpuesto inicialmente por Flavien Prat (Country House) y Jon Court (Long Range Toddy)— debido a un tropiezo que afectó también a War of Will (Tyler Gaffalione), motivó una revisión exhaustiva. Tras 22 minutos de tensión, los comisarios determinaron la descalificación de Maximum Security, otorgándole la victoria oficial a Country House.

Ante la polémica, Trump utilizó su cuenta en la red social (entonces llamada Twitter) para expresar su descontento:

“La decisión del Derby de Kentucky no fue acertada. Fue una carrera muy reñida en una pista mojada y lenta; de hecho, fue un espectáculo magnífico. Solo en estos tiempos de corrección política podía producirse tal revuelo. El mejor caballo NO ganó el Derby de Kentucky; ni siquiera estuvo cerca”.

La publicación, realizada el domingo 5 de mayo, generó un impacto masivo con más de 14,000 comentarios y 45,000 "me gusta", marcando un hito: era la primera vez en la era moderna que un mandatario estadounidense se pronunciaba públicamente sobre el resultado de una carrera.

Vínculos presidenciales con Churchill Downs

Aunque Trump no asistió durante su mandato, sí lo hizo como empresario en 1999, junto a su esposa Melania, para presenciar el triunfo de Charismatic.

Hasta la fecha, el único presidente de los Estados Unidos que ha asistido al Kentucky Derby durante su ejercicio fue Richard Nixon en 1969. Desde un palco exclusivo, Nixon fue testigo de la victoria de Majestic Prince, conducido por Bill Hartack y presentado por Johnny Longden. Este último hito es especialmente recordado por la dupla histórica: Longden es la única persona en la historia del hipismo en ganar el Kentucky Derby como jinete (con Count Fleet en 1943) y como entrenador (con Majestic Prince).