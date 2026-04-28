Kentucky Derby: La efectividad de Flavien Prat que te dejará impresionado

Suscríbete a nuestros canales

La prueba considerada como “los dos minutos más emocionantes del deporte”, el Kentucky Derby (G1), se celebrará este sábado 2 de mayo en el óvalo de Churchill Downs. Restan pocas horas para la crucial contienda que abre la Triple Corona del hipismo en Estados Unidos.

Antes de cada edición, las estadísticas juegan un papel fundamental. En relación a los jinetes, siempre es de interés para la afición el desempeño de los "látigos" en tan magna prueba, considerando que solo un grupo selecto logra competir en la que será la edición 152.

El vigente Eclipse Award y sus números

Flavien Prat, nacido en Melun, Francia, ha hecho historia en el turf norteamericano. Poseedor de récords históricos en una misma temporada para un jinete —tanto en carreras de stakes como en stakes de grado—, sus cifras son dignas de estudio y admiración.

Actual ganador del Eclipse Award, galardón que ha obtenido de manera consecutiva, Prat acumula ocho participaciones en la "Carrera de las Rosas". Su debut fue con Battle of Midway (entrenado por Jerry Hollendorfer), ejemplar que finalizó tercero de Always Dreaming en la edición de 2017.

Su victoria en el Derby llegó en 2019 tras la histórica descalificación de Maximum Security; Prat, sobre el lomo de Country House, fue declarado ganador oficial por los comisarios de Churchill Downs.

Sin embargo, lo que más impresiona es la frecuencia con la que Prat logra ubicarse "en la pizarra". En sus ocho actuaciones, presenta la siguiente marca:

1er Lugar: 1 vez (Country House, 2019).

2do Lugar: 1 vez (Hot Rod Charlie, 2021).

3er Lugar: 4 veces (Battle of Midway, 2017; Zandon, 2022; Angel of Empire, 2023 y Baeza, 2025).

A excepción de su participación en 2018 con Solomini (donde finalizó décimo), Prat ha logrado figurar en el podio en todas sus demás montas. Esto se traduce en una efectividad de 75% en el "Top 3", una estadística envidiable para cualquier profesional en Churchill Downs.

Para este sábado, Flavien Prat estará sobre los lomos de Emerging Market, un potro del establo de Chad Brown que llega invicto en dos actuaciones y con una cotización de 15-1 en el morning line. Pese a no ser el favorito principal, los expertos destacan su evolución y no descartan que Prat mantenga su racha y logre involucrarlo en la Superfecta.