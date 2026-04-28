La gran cadena de televisión que llevará una extensa programación para el Kentucky Oaks (G1) y Kentucky Derby (G1)

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La gran expectativa llegó a su fin en el emblemático y legendario óvalo de Louisville, un lugar conocido mundialmente por su importancia en el mundo de las carreras de caballos. Este 1 y 2 de mayo, las instalaciones de Churchill Downs se convertirán en el escenario oficial para llevar a cabo la edición número 152 del Kentucky Derby (G1) y Kentucky Oaks (G1), las carreras más prestigiosas y tradicionales del calendario hípico internacional.

Kentucky Derby: Una transmisión de más 12 horas

La cobertura en directo de NBC Sports desde Churchill Downs comienza con cinco horas el viernes, día del Kentucky Oaks (G1), y continúa el sábado con siete horas y media el día del Kentucky Derby (G1).

La cobertura del Derby de NBC Sports incluye 10 carreras, con cinco horas en NBC y Peacock el sábado (a partir de las 14:30 ET), tras las dos horas y media iniciales que comienzan al mediodía ET en Peacock y NBCSN.

La cobertura del día del Kentucky Oaks comienza a las 4 pm ET en Peacock y NBCSN, dando paso a la primera transmisión en horario estelar del Kentucky Oaks a las 8 pm ET en NBC y Peacock.

Durante estos dos días, NBC Sports retransmitirá en directo 16 carreras desde Churchill Downs.

Telemundo Deportes ofrecerá cobertura en vivo del 152º Derby de Kentucky, a partir del sábado a las 6:30 pm ET en Universo, y también se podrá ver en la aplicación de Telemundo.