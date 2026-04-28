Kentucky Derby: Ocho Stakes estará presente Javier Castellano en Churchill Downs

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Uno de los jockeys más esperados en la semana del Derby en el meeting de Churchill Downs, es el astro zuliano Javier José Castellano, quien estará presente a partir de este jueves en el mencionado óvalo donde ha firmado en su primera semana de competencias completas, un total de 11 compromisos de montas.

Estados Unidos: Las montas de Javier Castellano en la semana del Derby

La primera monta importante del Inmortal del ´látigo será en la jornada del jueves donde se disputará en la 11 competencia, el Manzelle Stakes (G3) de $300.000 donde montará a Midnight Martini del trainer Mark Casse en una prueba de 1.100 metros en grama.

Luego, en la jornada de carreras del viernes, Castellano cumplirá con cinco compromisos, de los cuales, tres son de grado, y el primero será el Unbridled Sidney Stakes (G3) que se disputará en la séptima carrera de la tarde y el venezolano montará a Moon Spun del trainer Brian Lynch en 1.100 metros en grama, igualmente.

Después, en la 12 prueba de la jornada especial del viernes, Castellano participará en el Edgewood Stakes (G2) de $600.000 donde llevará las riendas de Connect the Stars, pensionado de Mark Casse en un recorrido de 1.700 metros en grama.

Por último en la 13 carrera del viernes, será parte de la carera más importante de ese día, el Kentucky Oaks (G1) de $1.5 millones de dólares a repartir en premios, para potras de tres años en distancia de 1.800 metros, en la cual, el venezolano montará a Prom Queen, pupila de Brad Cox y una de las favoritas.

Por su parte, para el sábado, el astro zuliano será presente en cuatro Stakes, el primero, El American Turf Stakes (G1) DE $1 millón de dólares, donde montará a Alpyland, seguidamente, será el turno del Churchill Downs Stakes (G1) en la cual montará a Macho Music, del trainer Rohan Crichton, donde se repartirán $1 millón de dólares, y la tercera prueba, será el Old Forester Bourbon Truf Classic (G1) en donde se subirá a Astronomer.

Para finalizar, en la tarde del sábado, en la prueba más importante del día y del año, la edición 152 del Kentucky Derby (G1) de $5 millones de dólares donde volverá a hacer yunta con el entrenador Gustavo Delgado para conducir ahora a The Puma.