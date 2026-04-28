Kentucky Derby: ¿Qué pasaría si Pavlovian ganase el Derby de las Rosas? No te lo pierdas

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Faltan menos de 4 días para la edición 152 del Kentucky Derby (G1), el primer paso hacia la triple corona norteamericana, con una distancia de 2.000 metros, y reparte una bolsa de 5 millones de dólares en premios. Para este año, el Derby de las Rosas, trae consigue hitos por alcanzar, y Pavlovian que sale por el puesto 16 no escapa de estos hechos que dan un colorido adicional a este evento que paraliza el mundo.

Kentucky Derby: Pavlovian puede ser el cuarto en la historia

Durante los primeros 151 años de historia del Kentucky Derby (G1), solo tres propietarios han ganado la carrera tres veces en yunta con el mismo entrenador: Calumet Farm (8), Colonel ER Bradley (4) y Belair Stud (3). Un rasgo común entre propietarios con su lealtad para el entrenador.

Ben Jones, quien entrenó a seis ganadores del Derby en total, entrenó a los cinco primeros ganadores de Calumet Farm; su hijo y asistente, Jimmy, finalmente se hizo cargo del establo y ganó la sexta y séptima carrera.

Los cuatro ganadores de Bradley fueron entrenados por Herbert Thompson, y los tres de Belair por "Sunny Jim" Fitzsimmons.

Por lo que esa tendencia histórica reúne al propietario Paul Reddam para este 2 de mayo, cuando aspire a su tercera victoria en el Derby de Kentucky con el mismo entrenador, Doug O'Neill, con quien se asoció para llevar las rosas en 2012 con I'll Have Another, y en 2016 con Nyquist.

¿Pavlovian podrá ser el cuarto en la historia en hacerlo?