Emisael Jaramillo busca sorprender a los multimillonarios en el Charles Whittingham Stakes (G2T) por $200,000

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El Charles Whittingham Stakes (G2T) por $200,000 está incluido dentro de una cartelera de once competencias en el hipódromo de Santa Anita Park, prueba que atrajo a siete caballos maduros múltiples ganadores en carreras graded stakes, entre ellos el multimillonario Gold Phoenix que regresa listo para conquistar el éxito en el circuito ubicado en Arcadia, California. Sin embargo, este linajudo corredor también está inscrito para correr el mismo día en Churchill Downs.

Santa Anita Park: Gold Phoenix contra seis por una prueba de $200 mil

El multimillonario Gold Phoenix, entrenado por Phil D'Amato está inscrito en el Charles Whittingham Stakes (G2T) de $200,000 que se celebrará el sábado en Santa Anita Park. Gold Phoenix llega tras ganar el San Luis Rey Stakes (G3) en césped el 21 de marzo en Santa Anita. Montado por Héctor Berrios.

Para esta ocasión Kyle Frey vuele a su lomo, debido que el chileno tiene un compromiso en Derby de Kentucky (G1) con el ejemplar Intrepido para Jeff Mullins. Frey, impuso a Gold Phoenix, en esta misma prueba en el 2024.

Gold Phoenix, un castrado de 6 años hijo de Belardo, es propiedad de Agave Racing Stable, Little Red Feather Racing y Marsha Naify. Ha ganado $2,363,087 con un récord de 11 victorias, 3 segundos puestos y 5 terceros puestos en 31 carreras.

Santa Anita Park: Rivales para considerar

Flashiest, un veterano castrado de 8 años, ha quedado segundo en tres carreras de grado en sus últimas cuatro participaciones. Entrenado por Leonard Powell, Flashiest, pierde en raya en el San Luis Rey Stakes (G3) ante Gold Phoenix, Regresa para la revancha con su jinete habitual será Armando Ayuso.

Mondego, entrenado por Michael McCarthy, terminó tercero de Gold Phoenix en esa carrera. Previamente, Mondego ganó el San Marcos Stakes (G3) en la distancia Whittingham de 1 ¼ millas (2,000m). Mondego, será montado por Emisael Jaramillo, quien también lo montó en sus dos carreras más recientes.

Charles Whittingham Stakes (G2T) es la séptima de la cartelera e inicia a las 7:00 p.m. hora venezolana.