Hipismo

Kentucky Derby: Atleta Meridiano 2025 irá por $8.6 millones en premios en Churchil Downs

El látigo criollo estará en las principales selectivas del fin de semana en la semana del Kentucky

Por

Saúl García
Martes, 28 de abril de 2026 a las 12:35 pm
Kentucky Derby: Atleta Meridiano 2025 irá por $8.6 millones en premios en Churchil Downs
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Junior Alvarado o conocido como El "Junior de Venezuela" llega a la semana grande de Churchill Downs como el principal referente del hipismo nacional. Tras ser galardonado como el Atleta Meridiano 2025, Alvarado enfrentará una agenda de altísimo nivel competitivo, donde no solo buscará la gloria deportiva, sino también una parte de los millonarios premios en disputa que consolidan a estas jornadas como las más lucrativas del año.

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A continuación, el detalle de sus compromisos en los clásicos de grado (Graded Stakes) y sus respectivas bolsas de premios:

Jueves 30 de abril

Carrera (Grado) Ejemplar Entrenador Bolsa de Premios (US$)
Mamzelle Stakes (G3) Snappy Comeback José F. D'Angelo $300,000

Viernes 1 de mayo (Kentucky Oaks Day)

Carrera (Grado) Ejemplar Entrenador Bolsa de Premios (US$)
Alysheba Stakes (G2) Baeza Bill Mott $1,000,000
Edgewood Stakes (G2) Tan Tan Philip Bauer $600,000

Sábado 2 de mayo (Kentucky Derby Day)

Carrera (Grado) Ejemplar Entrenador Bolsa de Premios (US$)
Kentucky Derby (G1) Chief Wallabee Bill Mott $5,000,000
Churchill Downs S. (G1) Knightsbridge Bill Mott $1,000,000
Distaff Turf Mile (G2) Temptable (GB) Bill Mott $750,000

Resumen de la Jornada para el Atleta Meridiano 2025

  • Impacto Económico: Solo en estas seis competencias de grado, Junior Alvarado estará compitiendo por una bolsa acumulada de 8.65 millones de dólares, resaltando la importancia del Kentucky Derby (G1) con su premio histórico de 5 millones.
  • Alianzas Estratégicas: La combinación con William Mott sigue siendo su base más fuerte, participando en cuatro de las carreras con mayor premiación de la semana.

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