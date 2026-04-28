Kentucky Derby: Atleta Meridiano 2025 irá por $8.6 millones en premios en Churchil Downs

Junior Alvarado o conocido como El "Junior de Venezuela" llega a la semana grande de Churchill Downs como el principal referente del hipismo nacional. Tras ser galardonado como el Atleta Meridiano 2025, Alvarado enfrentará una agenda de altísimo nivel competitivo, donde no solo buscará la gloria deportiva, sino también una parte de los millonarios premios en disputa que consolidan a estas jornadas como las más lucrativas del año.
A continuación, el detalle de sus compromisos en los clásicos de grado (Graded Stakes) y sus respectivas bolsas de premios:
Jueves 30 de abril
Carrera (Grado)
Ejemplar
Entrenador
Bolsa de Premios (US$)
Mamzelle Stakes (G3)
Snappy Comeback
José F. D'Angelo
$300,000
Viernes 1 de mayo (Kentucky Oaks Day)
Carrera (Grado)
Ejemplar
Entrenador
Bolsa de Premios (US$)
Alysheba Stakes (G2)
Baeza
Bill Mott
$1,000,000
Edgewood Stakes (G2)
Tan Tan
Philip Bauer
$600,000
Sábado 2 de mayo (Kentucky Derby Day)
Carrera (Grado)
Ejemplar
Entrenador
Bolsa de Premios (US$)
Kentucky Derby (G1)
Chief Wallabee
Bill Mott
$5,000,000
Churchill Downs S. (G1)
Knightsbridge
Bill Mott
$1,000,000
Distaff Turf Mile (G2)
Temptable (GB)
Bill Mott
$750,000
Resumen de la Jornada para el Atleta Meridiano 2025
Impacto Económico: Solo en estas seis competencias de grado, Junior Alvarado estará compitiendo por una bolsa acumulada de 8.65 millones de dólares, resaltando la importancia del Kentucky Derby (G1) con su premio histórico de 5 millones.
Alianzas Estratégicas: La combinación con William Mott sigue siendo su base más fuerte, participando en cuatro de las carreras con mayor premiación de la semana.