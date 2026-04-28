Kentucky Derby: Este es el implemento especial que llevará Renegade para el primero de la Triple Corona

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Los equipos de cuadra trabajan a todo tren en el área de establos de Churchill Downs para la edición 152 del Kentucky Derby (G1). La cita es este sábado 2 de mayo a las 6:57 p.m. (ET), con una bolsa de premios de $5,000,000.

La carrera, que se disputará en una distancia de 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre arena, tiene como favorito del morning line a Renegade (4-1). El ejemplar será conducido por el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. y presentado por Todd Pletcher. Pese a su favoritismo, el potro deberá enfrentar el desafío del puesto de pista número 1, en nómina de 20 contendientes y 4 ejemplares elegibles.

Un herraje preventivo para el gran compromiso

Para este desafío, Todd Pletcher ha decidido que Renegade utilice un herraje especial de tres cuartos en sus miembros anteriores (delanteros). El objetivo es aliviar posibles dolencias en la zona, una estrategia que ya le dio resultados positivos en el Arkansas Derby (G1), donde se impuso de manera contundente.

La noticia, reportada por el periodista David Grening de Daily Racing Form, destaca la meticulosidad de Pletcher. El preparador, que posee el récord de mayor cantidad de participaciones en la historia del Kentucky Derby (G1) con 65 intentos y dos victorias, busca no dejar nada al azar. Aunque su ejemplar parte por un puesto de pista que no ve a un ganador desde hace 39 años (Ferdinand en 1986), el equipo trabaja incansablemente para romper la racha.

Renegade es un hijo del siete veces campeón semental Into Mischief en la yegua Spice Is Nice, por el estelar Curlin. Defiende las sedas de Mike Repole, Robert Low y Lawana L. Low. Su campaña actual consta de cinco presentaciones con dos victorias y una producción de $1,031,500.

Pletcher explicó a los medios que, debido a sensibilidades previas en esa zona, este herraje especial permite que se "alivie la presión sobre el cuarto interior y, con suerte, se eviten problemas mayores".