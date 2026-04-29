Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 29 de abril

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La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la última semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 29 de abril, se realizan nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 12:33 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.000m, grama (12:33 p.m. VEN)

And Uwish (4) parece el rival a batir tras quedar segundo por muy poco en esta misma pista la última vez .

parece el rival a batir tras quedar segundo por muy poco en esta misma pista la última vez Set (6) es ganadora de tres carreras en distancias muy similares. Cuidado.

es ganadora de tres carreras en distancias muy similares. Cuidado. Naughty Rascal (2) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.200m, arena (1:03 p.m. VEN)

Bang and Rang (6) es ganador de siete carreras y tiene gran oportunidad con un excelente historial.

es ganador de siete carreras y tiene gran oportunidad con un excelente historial. Santos To Wilson (1) ganó en esta misma distancia hace dos carreras y debería estar entre los favoritos a pesar de haber terminado cuarto en su última salida .

ganó en esta misma distancia hace dos carreras y debería estar entre los favoritos a pesar de haber terminado cuarto en su última salida Gotts Got It (3) completan la lista de favoritos.

Tercera carrera: 1.200m, arena (1:35 p.m. VEN)

Billysundeniable (5) terminó en un meritorio segundo lugar en esta distancia y pista, y debería estar cerca de conseguir su primera victoria .

terminó en un meritorio segundo lugar en esta distancia y pista, y debería estar cerca de conseguir su primera victoria Strategicoperation (6) debuta en la competición y merece ser tenido en cuenta.

debuta en la competición y merece ser tenido en cuenta. Illustration (4) mostró una notable mejoría al quedar tercero la última vez.

Cuarta carrera: 1.700m, arena (2:05 p.m. VEN)

Securitylightning (6) lo hizo muy bien en distancia similar, tiene potencial como para sorprender a este grupo .

lo hizo muy bien en distancia similar, tiene potencial como para sorprender a este grupo Sexpectations (7) ganó de forma impresionante la última vez y podría repetir la hazaña tras conseguir su primera victoria con buen estilo .

ganó de forma impresionante la última vez y podría repetir la hazaña tras conseguir su primera victoria con buen estilo Anna Jean (2) terminó segunda en esta misma distancia y pista, y merece ser considerada.

Quinta carrera, 1.600m, grama (2:35 p.m. VEN)

MUSKET MAGIC (3) ha demostrado una regularidad notable en pista de césped y terminó en un sólido segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez. Defiende nuestra jugada CLAVE de la jornada. Mystic Isle y Roux Bucherro también merecen ser considerados.

Sexta carrera: 1.200m, arena (3:05 p.m. VEN)

Redbird Nation (6) impresionó al ganar en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival a batir al subir de categoría .

impresionó al ganar en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival a batir al subir de categoría Undalay (5 ) no se puede descuidar para este compromiso.

) no se puede descuidar para este compromiso. Cyberbeast (4) también merece ser considerado.

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:35 p.m. VEN)

Persisten (4) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival a batir .

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival a batir Magic Heart (3) no lo descuiden ante este grupo, que se le puede presentar y sorprender a los favoritos.

no lo descuiden ante este grupo, que se le puede presentar y sorprender a los favoritos. Makoa (5) otro que también merece ser tenido en cuenta.

Octava carrera; 1.300m, arena (4:05 p.m. VEN)

Ritabook (5) es ganador de nueve carreras en distancias muy similares y su potencial es bueno a pesar de sus más recientes.

es ganador de nueve carreras en distancias muy similares y su potencial es bueno a pesar de sus más recientes. Peggysue I Love U (1) ganó de forma contundente en Monmouth Park la última vez y podría ser difícil de vencer a pesar del aumento de categoría .

ganó de forma contundente en Monmouth Park la última vez y podría ser difícil de vencer a pesar del aumento de categoría Miguel's Belle (2) también merece ser considerada.

Novena carrera; 1.600m, grama (4:35 p.m. VEN)