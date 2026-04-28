Preakness Stakes: Llega el primer contendiente para la edición 151 de la segunda corona

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En plena semana del Kentucky Derby (G1) y a pocos días de este gran evento mundial, propietarios y entrenadores comienzan el movimiento para el venidero Preakness Stakes (G1) en su edición 151, a correrse el sábado 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland.

Preakness Stakes: The Hell We Did es el primero en arribar

The Hell We Did, hijo de Authentic, subcampeón del Lexington Stakes (G3), arribó esta mañana a Laurel Park, con miras de estar presente en el segundo peldaño de la triple triada norteamericana, el Preakness Stakes (G1), con una bolsa de dos millones de dólares en premios a repartir y en distancia de 1,900 metros.

De manera que The Hell We Did se convierte en el primer residente en esperar a sus rivales para este evento que se corre dentro de tres semanas. The Hell We Did es propiedad de Peacock Family Racing Stable, LLC, que entrena Todd Fincher. Tiene en su haber dos victorias en cuatro presentaciones con dos segundos lugares en pruebas stakes, con una producción de $134,818.

The Hell We Did viene de llegar segundo de Trendsetler en el Lexington Stakes (G3), última prueba clasificatoria para el Kentucky Derby (G1) que, además, sirve de preparación para el Preakness Stakes (G1) para aquellos ejemplares que no tengan posibilidad de estar presentes en las Rosas. Tal es el caso para este nieto, Desert God, padre de Rose’s Desert.