Skippylongstocking y Baeza en el duelo titánico este viernes por el Alysheba Stakes (G2) de $750,000 en premios

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En marco de la jornada del Kentucky Oaks Day, este viernes 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, se corre el Alysheba Stakes (G2) de $750,000 en premios con la participación de nueve caballos de elites ganadores de pruebas de graded stakes, entre ellos el héroe de la Pegasus World Cup (G1) Skippylongstocking que busca mantener el ritmo de victorias en pruebas de alto nivel, ante Baeza y compañía.

Skippylongstocking reta a ocho rivales de alto nivel

El Alysheba Stakes (G2) está programada para la séptima del viernes en Churchill Downs, dentro de una cartelera de 13 competencias. Skippylongstocking, con la monta de Tyler Gafafalione, llega con ganancias superiores a los 5,7 millones de dólares, que lo convierte en la figura principal en la carrera de 1 1/16 millas.

Sus dos salidas de este año, la estrella de 7 años, hijo de Exaggerator, ha ganado doce carreras de grado y nunca se ha visto mejor que en 2026, su sexta temporada en las pistas. Busca mantener el impulso, que comenzó el año con una contundente victoria en la Pegasus World Cup (G1) en Gulfstream Park en enero y la siguió con un triunfo dominante en el Essex Handicap (G3) en Oaklawn en marzo para el entrenador Saffie Joseph Jr.

Churchill Downs: Enemigos que se debe considerar

Encabezando la competencia entre los nueve machos mayores estará el talentoso ganador de Grado 1, Baeza. Propiedad de CRK Stable y Grandview Equine, el hijo de McKinzie y Puca fue una fuerza peligrosa en la Triple Corona del año pasado como corredor con poca experiencia, y terminó en un sólido tercer lugar detrás de Sovereignty y Journalism en la pista del Derby de Kentucky del año pasado.

Tras cuatro derrotas consecutivas ante uno o ambos de los dos grandes, Baeza logró su victoria decisiva a finales del verano pasado, superando a Magnitude en el Derby de Pensilvania (G1).

Durante su tiempo de inactividad, se trasladó al establo del entrenador del Salón de la Fama, Bill Mott, tras el fallecimiento prematuro de su anterior entrenador y también miembro del Salón de la Fama, John Shirreffs. El veterano jinete Junior Alvarado montará a Baeza en el Alysheba.

Por otro lado, Todd Pletcher presentará a Grande y Disruptor, dos talentosos caballos. Si bien ambos se perdieron la mayor parte de su segunda temporada en 2025, han regresado en excelente forma este año.

Otros corredores peligrosos en la carrera Alysheba del viernes incluyen a los ganadores de Grado 1, Tappan Street y East Avenue.

La hora de salida del Alysheba Stakes (G2) es a las 5:12 p.m. hora venezolana.