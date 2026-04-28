Este jueves llega el opening day del Belmont at the Big A para el Spring/Summer Meet

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Un total de ocho carreras fueron programadas para el opening day del Belmont at the Big A para el Spring/Summer Meet, para la jornada del jueves 30 de abril, sin stakes incluidos. Meet que se corre por última vez en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park. Esta temporada continuará hasta el domingo 28 de junio.

Belmont at the Big A: Ocho carreras para el jueves en New York

La construcción del renovado Belmont Park, que reabrirá sus puertas para las carreras en vivo el 18 de septiembre, requerirá nuevamente ajustes al calendario habitual de la NYRA. La temporada de primavera/verano, tradicionalmente celebrada en Belmont Park, tendrá lugar nuevamente en Aqueduct, y el Festival de Carreras Belmont Stakes 2026 se celebrará en el Hipódromo de Saratoga por tercera y última vez.

La temporada de primavera/verano, encabezada por el Peter Pan Stakes (G3) y 200.000 dólares en premios, la tradicional carrera preparatoria de Nueva York para el Belmont Stakes (G1) y 2 millones de dólares presentado por NYRA Bets, incluirá 16 carreras de stakes en Aqueduct con una bolsa de premios total de 2.475.000 dólares.

La jornada de este jueves inicia a la 1:10 p.m. hora venezolana. Mientras que para la jornada del viernes fue programada el primer graded stakes de la temporada el Sheepshead Bay Stakes (G3) de $175,000 a repartir en premios. Mientras que el Fort Marcy Stakes (G3) se corre el sábado valorado por $175,000, y también el Elusive Quality Stakes por $150,000.