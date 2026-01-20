¿Quieres ir al Belmont Stakes 2026 en Saratoga? Fecha de venta de boletos y precios

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 6 de junio, el histórico Belmont Stakes (G1) cerrará el ciclo de la Triple Corona estadounidense en el óvalo de Saratoga. Debido a la remodelación total de su sede original en Nueva York, esta será la oportunidad final para disfrutar del festival en el legendario hipódromo del norte del estado, en una distancia ajustada de 1 1/4 millas.

Calendario de venta: ¿Cuándo comprar los boletos?

Para los aficionados que planean asistir a esta cita histórica, la fecha clave es el 12 de febrero. Ese día se abrirá oficialmente la venta de tickets al público general.

La New York Racing Association (NYRA) ha habilitado el portal oficial https://www.nyra.com/belmont-stakes/tickets/ para que los interesados puedan registrarse en la preventa. La oferta incluye:

Entradas generales.

Asientos reservados.

Paquetes de hospitalidad VIP.

Experiencia VIP: Precios y beneficios

Para quienes buscan una experiencia premium, el paquete VIP tiene un costo aproximado de $2,670. Este nivel de servicio no solo garantiza comodidad, sino que asegura beneficios para la edición de 2027.

El paquete VIP incluye:

Alojamiento: Reserva en el Hampton Inn and Suites Lake George.

Reserva en el Hampton Inn and Suites Lake George. Ubicación privilegiada: Asientos en la Turf Terrace, justo frente a la meta.

Asientos en la Turf Terrace, justo frente a la meta. Gastronomía: Menú gourmet y barra libre (cerveza, vino y refrescos).

Menú gourmet y barra libre (cerveza, vino y refrescos). Exclusividad: Acceso a monitores de alta definición y taquillas de apuestas privadas.

Un adiós temporal a Saratoga

Aunque inicialmente se pensó que el triunfo de Sovereignty (con el venezolano Junior Alvarado) en 2025 marcaría el fin del Belmont en Saratoga, la NYRA decidió extender la estancia un año más.

El renovado Belmont Park continúa en un ambicioso proceso de reconstrucción, por lo que la edición de 2026 será la última en correrse fuera de casa antes del gran retorno previsto para 2027.