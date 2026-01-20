Tres yeguas buscan el sexto trofeo del "Tío Bob" en el La Canada Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Con una jornada de nueve competencias programadas, el hipódromo de Santa Anita Park se prepara para uno de los eventos estelares de su Classic Meet: el La Canada Stakes (G3). La prueba, que cuenta con una bolsa de $100,000 y se disputará en una distancia de 1 1/16 millas sobre arena, será el escenario donde el legendario entrenador Bob Baffert intentará ampliar su dominio.

La estrategia de Bob Baffert: Tres cartas para la victoria

Para esta edición, Baffert ha inscrito a tres de las seis yeguas participantes, lo que representa 50% del lote. Brilliantly, Ooty (ARG) y Nafisa son las piezas con las que el "Tío Bob" busca su sexta foto en el círculo de ganadores de este evento.

Brilliantly: La favorita del Morning Line

La potranca Brilliantly, hija de Uncle Mo, parte como la gran favorita (7/5) bajo la conducción del jinete de confianza del establo, Juan Hernández. A pesar de tener solo una victoria en cuatro salidas, su reciente cuarto lugar en el La Brea Stakes (G1) el pasado 28 de diciembre la acredita como la rival a vencer. Defiende los colores de la sociedad Pegram, Watson y Weitman.

Nafisa y Ooty (ARG): El respaldo de lujo

Nafisa: Con la monta del japonés Kazushi Kimura , esta defensora del Zedan Racing Stables llega tras ganar un Optional Claiming el 9 de enero. Se espera que sea la encargada de marcar el ritmo inicial de la competencia gracias a su velocidad natural.

Con la monta del japonés , esta defensora del Zedan Racing Stables llega tras ganar un Optional Claiming el 9 de enero. Se espera que sea la encargada de marcar el ritmo inicial de la competencia gracias a su velocidad natural. Ooty (ARG): La representante argentina busca su primer triunfo en suelo estadounidense. Viene de un sólido tercer puesto en el Las Flores Stakes (G3) y contará con la conducción de Tiago Pereira.

Las rivales que buscan dar la sorpresa

No todo será sencillo para el equipo de Baffert. Las yeguas Fugitive Star, So There She Was y Jane Austen completan la nómina y buscarán aprovechar cualquier descuido para arrebatarle el trofeo al "Rey de Santa Anita".

El historial de Baffert en el La Canada Stakes

Bob Baffert no es un extraño al éxito en esta carrera. Su camino hacia la sexta victoria comenzó hace dos décadas:

2004: Cat Fighter (con Alex Solís).

Cat Fighter (con Alex Solís). 2011: Always a Princess.

Always a Princess. 2017: Vale Dori (ARG).

Vale Dori (ARG). 2022: As Times Goes By.

As Times Goes By. 2024: Cavalieri.

Horario y Transmisión

El La Canada Stakes (G3) está programado para este sábado 24 de enero en los siguientes horarios: