Keeneland botará la casa por la ventana con premiación récord para primavera 2026

Del 3 al 24 de abril, el hipódromo de Keeneland presentará la temporada de primavera y para este 2026, los premios han sido incrementados al establecer un monto récord de antología.

Solamente en las primeras dos fechas, habrá nueve eventos selectivos, donde se incluye el famoso Toyota Blue Grass Stakes (G1) de $1,250,000 el sábado 4 de abril para ejemplares de tres años, más otras pruebas de prestigio como el famoso Ashland Stakes (G1) para tresañeras con $750,000.

En Keeneland la hípica se vive al máximo

Los 19 eventos selectivos que se disputarán en Keeneland repartirán $9,550,000 en total. En esta oportunidad, el 5 de abril será el Domingo de Pascua y no habrá actividad, por lo tanto, las carreras en la primera semana solamente van el viernes 3 y sábado 4.

La cantidad de público que se hizo presente el año pasado tanto en la temporada de primavera como la de otoño, superó muchas expectativas planteadas, al generar un promedio superior a las 20,000 personas por jornada de carreras.

Los eventos selectivos en grama también tendrán su protagonismo. La Maker’s Mark Mile (G1) con premiación de $650,000 y el Jenny Wiley (G1), el cual posee una bolsa similar, son dos de las competencias sobre el césped que estarán en disputa, durante la mencionada temporada de primavera.

Incentivos para estas competencias

Además, las referidas bolsas tendrán un monto adicional de $100,000 o $150,000, como parte del premio dispuesto por el Fondo de Desarrollo del Purasangre en Kentucky (Kentucky Thoroughbred Developmen Fund).

Dichos potes están pendiente de aprobación por la Comisión de Carreras y Juegos de Kentucky. En total, sería $2.2 millones el monto distribuido entre los 19 cotejos selectivos.

Carreras, emociones y subastas

Además de esta temporada de primavera, Keeneland, que ha sido reconocida mundiales por sus ventas de caballos purasangre, tendrá las ventas selectas de abril para ejemplares en edad de correr.

Las ventas van el viernes 24 de abril después de haberse disputado el último día de la temporada de primavera.