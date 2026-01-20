Juan Carlos Ávila a las puertas de una importante marca en Norteamérica

Suscríbete a nuestros canales

Ganar en el hipismo de Estados Unidos o Canadá no es cosa fácil, tanto para el nacido en esos países como para quienes buscan una oportunidad de brillar. Por ello, cuando un profesional, llámese jinete, entrenador o que esté vinculado con el caballo de carreras, consigue una relevante cifra en esos países, es digno de reconocimiento.

El turno en esta oportunidad es para el trainer venezolano Juan Carlos Ávila. “El Catire”, que en la hípica venezolana ganó más de 2,000 carreras, ahora está a tiro de un número que constituye en su trayectoria, un antes y un después

Los cuatro pensionados que le pueden dar la victoria

Ávila le falta una sola carrera para llegar a 300 lauros en Norteamérica. Con cuatro ensillados distribuidos entre miércoles y viernes en Tampa Bay Downs, el criollo intentará seguir en fuego como líder de la tabla de entrenadores, la cual comanda con 19 fotos.

Shakrevenge, montado por José Batista, es la única carta de Juan Carlos Ávila en la tanda del miércoles 21 de enero en Tampa Bay Downs, en una competencia de reclamo, novena de la tarde a una milla sobre grama.

Sin embargo, el viernes inscribió a New Centastion en la primera, Chacarera en la segunda y Classy Disposition en la quinta. Chacarera será conducida por Cipriano Gil, mientras que el panameño José Batista va en los otros dos purasangres.

El palmarés selectivo de Juan Carlos Ávila

Radicado en Estados Unidos desde el año 2018 de manera formal, después de haber vivido una primera experiencia en Norteamérica un poco agridulce a inicios de la década del año 2000, Ávila ha generado para sus propietarios premios superiores a los $9 millones.

Sus triunfadores selectivos como King Guillermo, Tropy Chaser y el batallador Little Vic, le han proporcionado inmensas satisfacciones en carreras de grado en Estados Unidos.