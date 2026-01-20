Parx Racing y Mahoning Valley sufren los embates del clima y no correrán este martes

Suscríbete a nuestros canales

El invierno sigue con toda su fuerza en distintos estados de la Unión Americana y este martes 20 de enero, dos circuitos no tendrán actividad en la pista. Parx Racing en Pensilvania y Mahoning Valley en Arkansas, han suspendido sus respectivas programaciones.

Es el segundo día de cancelación consecutiva que tienen dichos escenarios hípicos, pues las temperaturas siguen bajas. En Bensalem, localidad donde está Parx Racing, hay temperaturas que rondan los 18°F/-8°C, mientras que en Hot Springs, lugar del óvalo Mahoning Valley, se sitúa en 24°F/-4°.

Sin carreras en lo que va de enero

2026 arrancó de manera intensa en el hipismo estadounidense y muchos parques de carreras de caballos están afectados por las bajas temperaturas.

El día 7 del presente mes, Mahoning Valley suspendió las carreras 8,9 y 10 de esa fecha por condiciones de la pista, producto del mal tiempo. Luego, el 8 de enero no corrió también por causas climáticas. En lo que va de enero, son cuatro las cancelaciones que ha tenido este circuito de carreras.

En cambio, Parx Racing tiene dos reuniones que no corren: la del pasado lunes 19 y este martes 20, lo que significa que, desde el inicio de la temporada, habían celebrado competencias con clima precario pero sin inconvenientes.

Próximas fechas en vilo

Esta semana le quedan a Parx Racing dos reuniones por disputarse (miércoles y jueves), las cuales están sujetas también al tema del clima. Por el lado de Mahoning Valley, está en igualdad de días por correr y condiciones, que Parx Racing.