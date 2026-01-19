Atención: Hoy no habrá carreras en el hipódromo de Parx Racing por estos detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Parx Racing, ubicado en Pensilvania, al este de Estados Unidos, experimentó una nueva interrupción en su calendario de carreras. Proyecciones de mal tiempo en el condado de Bensalem obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender la jornada pautada para la tarde de este lunes 19 de enero de 2026.

Esta cancelación marca otro día en el que el recinto se ve forzado a detener sus actividades. La información oficial se difundió a través de la cuenta de Twitter de Parx Racing (@Parxracing), lo que generó inevitablemente un cambio en los planes de los aficionados y profesionales del turf.

Parx Racing: Agenda de la jornada

Parx Racing tenía programada una agenda de diez competencias para este lunes, las cuales debían iniciar a las 1:05 del mediodía hora de Venezuela. La mayoría de las pruebas incluían categorías habituales en la pista de arena, como Allowance Optional Claiming, Maiden Special Weight y Claiming. Como es costumbre, la jornada esperaba la participación de varios jinetes criollos que hacen vida profesional en este circuito.

El jinete Mychel Sánchez, en este nuevo comienzo de temporada, marcha al frente en el standing con 10 victorias. Sánchez, actual campeón en este circuita, buscará su cuarto campeonato en el circuito de Pensilvania.