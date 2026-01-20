¡Viene la polémica! Mike Repole arremeterá legalmente contra entidades hípicas

Suscríbete a nuestros canales

Nubes negras se ciernen una vez más sobre el espectáculo hípico en Estados Unidos. Mike Repole, el multimillonario dueño de caballos de carreras, ahora tiene un objetivo en particular: demandar a empresas e instituciones que llevan el hipismo en la Unión Americana.

El líder del reconocido Repole Stable, ha tomado la posición de intentar “salvar la industria” y para ello, está preparando un litigo contra el Jockey Club, la Organización Breeders’ Cup, la National Thoroughbred Racing Association (NTRA) y la Thorougbred Owners and Breeders Association (TOBA).

El motivo de la demanda que alega Repole

Desde hace mucho tiempo, Mike Repole ha anunciado a través de su cuenta en la red social X, la intención de llevar al hipismo a un mejor futuro. Autonombrándose “Comisionado”, cargo similar al que tienen personas como Rob Manfred en la MLB o Adam Silver en la NBA, Repole alega tener los elementos para que las carreras de caballos en Estados Unidos tengan un rumbo distinto.

Es por ello que, con la premisa de “salvar las pistas, a las personas, a los pequeños propietarios y criadores, a los aficionados y, lo más importante, de proteger a los purasangres. ... Mi objetivo y mi misión es realizar los cambios necesarios para que este deporte no solo sobreviva, sino que prospere durante los próximos 100 años”.

Basado en esto, Repole irá a tribunales. Sus constantes comentarios sobre situaciones que han puesto en tela de juicio el funcionamiento de esas organizaciones, al parecer ahora tendrán una dimensión mucho más amplia.

¿Notificados o no de la acción de Mike Repole?

El turfman expresó que, todas las instituciones anteriormente mencionadas están advertidas y notificadas sobre la querella que se aproxima. “Han sido notificados. Se les ha notificado que se preparen. Se les ha notificado que se preparen para un litigio. Se les ha notificado que guarden todos los documentos, correos electrónicos, mensajes de texto, todo. A su vez, ellos me han notificado que haga lo mismo”, informó Repole al medio Thoroughbred Daily News.

Por otro lado, el Jockey Club y Breeders’ Cup han declinado de hacer comentarios al respecto sobre lo manifestado por Mike Repole. Breeders’ Cup fue más directo al expresar en un comunicado, que no pueden declarar sobre “asuntos legales en camino o pendientes”.