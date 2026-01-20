Con este argumento no destruirían las máquinas confiscadas en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

Después de que Santa Anita Park anunciara la implementación de máquinas tragamonedas en la parte baja del hipódromo y se pronunciará la Asociación Indígena de Juegos de California, el Departamento de Justicia de ese estado acudió al óvalo situado en Arcadia y retiró las máquinas.

En el proceso de confiscación, se retiraron un total de 26 máquinas tragamonedas que, vendían carreras de caballos virtuales. El procedimiento se realizó el sábado en la tarde, ante la mirada de los asistentes que presenciaban la reunión hípica de ese día.

La condición para que sobrevivan las máquinas

De acuerdo al propio Departamento de Justicia de California y en información reflejada por Thoroughbred Daily News, las máquinas serán destruidas en un plazo de 30 días contados a partir de la publicación del aviso que fue el 17 de enero.

La única opción de que esto no ocurra, es que “se inicie una acción en un tribunal de jurisdicción competente para recuperar la posesión de dichas máquinas y dispositivos”. Por el momento, los días pasan y la medida de destrucción se mantiene vigente.

Grupo 1/ST dice que en Santa Anita trabajan bajo marco legal

La empresa que es dueña del hipódromo de Santa Anita Park, ha declarado que actúan apegados a las leyes y continuarán con la lucha por mantener lo que habían instalado:

“Respaldamos firmemente nuestro análisis jurídico. Racing On Demand opera bajo las leyes de apuestas mutuas vigentes desde hace mucho tiempo en California, utilizando una apuesta que los reguladores ya aprobaron. El fiscal general [Rob] Bonta recibió nuestro análisis legal completo hace casi un año... Su oficina tuvo tiempo suficiente para plantear sus inquietudes. No lo hicieron. Procedimos sobre una base legal sólida y, dado que el estado ha decidido impugnarla ahora, estamos totalmente preparados para defendernos. Estamos seguros de que la ley es clara”, comentó el Vicepresidente del Grupo Stronach, Scott Daruty, al diario Los Angeles Times.

Por otra parte, se espera la respuesta de las tribus que son dueñas de los juegos de azar y grandes casinos en el estado de California.