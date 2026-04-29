Kentucky Derby: Conoce más de Great White, el primer elegible que entra a la carrera de las rosas

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Este miércoles en horas de la mañana, se conoce el retiro del potro Silent Tactic, entrenado por Mark Casse. El purasangre que estaba dentro de los 20 participantes del Kentucky Derby (G1) edición 152, no estará en el partidor por problemas en uno de sus miembros, o como es conocido en Venezuela con el término de “zapatazo”.

Esta situación le abre la puerta a Great White, que es el primer elegible. Identificado con el número 21, correrá con la monta de Alex Achard y el entrenamiento de John Ennis. Su cotización estimada es de 50-1. Esto significa que el, partirá por el último puesto, el número 20.

Great White, el nuevo contendiente del Kentucky Derby

Nacido el 14 de mayo de 2023, Great White es un potro de pelaje gris entrenado por John Ennis, cuya campaña es de cuatro actuaciones con dos primeros y $202,495 en premios. El 75% de sus intervenciones han sido sobre arena sintética.

Un debut el 12 de diciembre del año pasado de manera triunfal, dio inicio a su trayectoria pistera. Ocurrió en el hipódromo de Turfway Park, ubicado en Florence, Kentucky. La carrera fue en recorrido de 6 furlongs (1,200 metros), Maiden Special Weight de $100,000.

Luego, corrió el 17 de enero del presente año el Leonatus Stakes en ese mismo escenario, prueba en la cual terminó quinto para después ser anotado en el John Battaglia Memorial Stakes, evento celebrado el 21 de febrero en recorrido de 1 1/16 millas, donde triunfó con el propio Alex Achard en los controles.

En vista de su éxito en esa competencia, sus allegados decidieron anotarlo en el Toyota Blue Grass Stakes (G1), evento que galopó Further Ado y en el cual Great White terminó quinto a 22 1/4 cuerpos.

Great White ejercitó el pasado 22 de abril desde el partidor, 800 metros en 52.1, en The Thoroughbred Center, ubicado en Lexington, Kentucky. Es un descendiente de Volatile en Kelly Bag por Uncle Mo, criado por el Three Chimneys Farm y propiedad del Stud TNT, LLC.