Kentucky Derby: ¡Silent Tactic, fuera! Conoce los detalles de su retiro

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A pocos días de que se celebre la edición número 152 del Kentucky Derby (G1), los caballos elegibles aguardan cualquier incidente de último minuto. Esto fue lo que sucedió el miércoles 29 de abril, cuando se informó la baja del caballo Silent Tactic para el Derby de las Rosas.

Kentucky Derby: Silent Tactic le da paso a Great White

El reportero David Grening (Daily Racing Form) informó que el caballo Silent Tactic fue retirado del Kentucky Derby (G1) por una contusión en uno de sus miembros, también conocida como "zapatazo". Esto permitió que el tordillo Great White, que está listado en el puesto 21, pudiera participar en la carrera.

Great White, es un hijo de Volatile en Kelly Bag por Uncle Mo, que llega a este evento con dos victorias en cuatro presentaciones. Su última participación fue quinto en el Blue Grass Stakes (G1). Antes, consiguió una victoria en el John Battaglia Memorial Stakes en Turfway Park.

Propiedad de Three Chimneys Farm y Ennis, John, es guiado por Alex Achard para el entrenador John Ennis.