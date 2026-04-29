Kentucky Derby: Estos son los jinetes que competirán por primera vez en la icónica carrera

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El Derby Day cuenta con una programación de 14 carreras, en la incluye la edición 152 del Kentucky Derby (G1) este sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs. Esta jornada mundialista tendrán inicio a las 11:00 de la mañana, hora de Venezuela. La hora de salida para la prueba principal de la carta será a las 6:57 p.m. Además, tendrá siete programas de grado previos a las Rosas.

Kentucky Derby: Jinetes novatos que participan en el Derby

Este año otra edición especial que reúne el Kentucky Derby (G1) en su edición 152 tendrá como añadidura una combinación entre jockeys veteranos y talentosos novatos que están presente en la máxima gesta dentro del turf mundial.

Esta lista de jinetes destacados que se celebrará el 2 de mayo en Churchill Downs, incluye a seis que compiten por primera vez en la primera etapa de la Triple Corona estadounidense. Estos son los jockeys a conocer:

Christopher Elliott: se prepara para un hito importante en su carrera: su primera participación en el Derby de Kentucky sobre el ejemplar Right to Party. Su padre, Stewart, ganó el Derby de Kentucky y el Preakness Stakes (G1) en 2004 a bordo del futuro miembro del Salón de la Fama, Smarty Jones. De ganar podría convertirse en la primera pareja Padre e hijo en alcanzar esta hazaña.

Juan Hernández, luego de varios títulos en California, por fin encontró a un ejemplar para el debut en el Kentucky Derby (G1). Estará sobre Potente, del Salón de la Fama, Bob Baffert, seis veces ganador del Derby de las Rosas.

Edwin Maldonado, debuta sobre caballo Pavlovian, propiedad de Paul Reddam que busca su tercer Derby en yunta con el mismo entrenador, Doug O'Neill, con quien se asoció para llevarse las rosas en 2012 con I'll Have Another, y en 2016 con Nyquist.

Atsuya Nishimura, es un desconocido para los aficionados a las carreras de caballos en Estados Unidos, ya que no solo está programado para debutar en el Derby de Kentucky, sino que también está a punto de hacer su primera carrera en Norteamérica. El joven jinete, graduado de la academia de jinetes de la Asociación Japonesa de Carreras, guía al invicto Danon Bourbon.

Cristian Torres, ganador de dos títulos consecutivos en la pista de Arkansas en 2022-23 y 2023-24, tiene la oportunidad sobre Silent Tactic, entrenado por Mark Casse.

Jaime Torres, no tiene parentesco con Cristian, pero comparte con él una trayectoria profesional en ascenso. Ya ha ganado una Triple Corona guiando a Seize the Grey en el Preakness Stakes de 2024 para el legendario entrenador D. Wayne Lukas. Torres, está sobre Incredibolt, para el entrenador Riley Mott, hijo del entrenador ganador del Derby del año pasado, Bill Mott.

Seis talentosos jinetes novatos para esta carrera, pero con experiencia suficiente para estar presente en el parque de vencedores en el Derby 2026.