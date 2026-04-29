Breeders' Cup: El Gran Premio Criadores (G1) de Argentina ofrecerá esta semana un boleto a Keeneland

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Este fin de semana llega al hipódromo de Palermo, Argentina, el Gran Premio Criadores (G1), que otorga una plaza directa para la Breeders’ Cup Distaff (G1) este 30 y 31 de octubre en Keeneland, Kentucky, gracias al programa de la Serie Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In.

Breeders’ Cup: Gran Premio Criadores (G1) en Argentina

Este año, Martana, que fue la gran favorita para ese año cayó de derrotada ante Sarawak Rim, que acudió al compromiso desde el Hipódromo Argentino de Palermo hasta el Del Mar Thoroughbred Club para competir en la Longines Breeders' Cup Distaff (G1), dotada con 2 millones de dólares.

La edición de este año de los Criadores se celebra el 1 de mayo, y una de las corredoras que intenta seguir los pasos de Sarawak Rim es la que literalmente la siguió el año pasado: la subcampeona de los Criadores 2025, Martana (ARG).

Martana, del establo Trebol Azul SA, yegua de cinco años, hija de Fortify, se ha mantenido en plena forma bajo la tutela del entrenador Enrique Martín Ferro, logrando en el Criadores el segundo puesto en una racha de siete carreras consecutivas, ya sea en Grupo 1 o Grupo 2.

En esa serie, ha ganado tres veces, incluyendo una victoria en enero en el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle sobre los mismos 2.000 metros (aproximadamente 1 1/4 millas) que afrontará el viernes.

Martana, que recientemente quedó segunda en el Arturo R. y Arturo Bullrich (G2) el 7 de marzo, se enfrenta de nuevo a Portal Maya (ARG), que terminó tercera, y a Cannolina (ARG), que terminó cuarta. Ambas regresaron el 4 de abril para correr una distancia mayor, de 1 3/8 millas sobre césped, con Cannolina superando a Portal Maya por 4 cuerpos en el Gilberto Lerena (G1).