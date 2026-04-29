Una ganadora de la Breeders' Cup encabeza el Mamzelle Stakes (G3) de $300,000 en Churchill Downs

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Este jueves 30 de abril, el circuito de Churchill Downs, tiene una programación de doce carreras, que incluyó cuatro pruebas stakes que combinadas repartirán más de un millón de dólares. Entre ellas el Mamzelle Stakes (G3) por $300,000, acompañada por UAE President Cup Arabian Stakes, Opening Verse Stakes y el St. Matthews Overnight Stakes, que preceden a la única de grado en la jornada.

Churchill Downs: Cy Fair encabeza a este grupo nutrido de potrancas

La undécima carrera de la jornada fue reservada para el Mamzelle Stakes (G3) por $300,000 exclusiva para potras de tres años de segundo año de carreras. Esta justa la encabeza Cy Fair, ganadora de la Breeders' Cup Turf Sprint (G1) la pasada temporada, que enfrenta a diez rivales.

Cy Fair, propiedad Medallion Racing, Swinbank Stables LLC, Platts, Joey y Stanton, Mark, llega a este evento que tiene como inicio de salida a las 6:22 p. m. hora venezolana. Cy Fair, entrenada por George Weaver, regresó a las pistas el 10 de abril en Keeneland, donde obtuvo el tercer lugar en la Limestone Stakes (G3), sobre una distancia de 5 ½ furlongs.

Irad Ortiz Jr. de nuevo estará sobre el lomo de esta hija de Not This Time, que tiene un récord de tres victorias en cinco presentaciones con ganancias por ecima de los $700 mil. La lista de participantes para la Mamzelle Stakes (G3) en orden de posición de salida (con jinete y entrenador) es la siguiente: