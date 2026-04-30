Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 30 de abril

La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la quinta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)
- Candy Addiction (4) se perfila como el rival a batir tras vencer en su última carrera y puede repetir la hazaña.
- Operation Torch (8) terminó segundo en una competición similar
- Peppermint Man (5) también merece ser tenido en cuenta.
Segunda carrera: 1.200m, arena (1:21 p.m. VEN)
- Harpy (3) parece ser el rival a batir tras quedar tercero en una distancia más corta la última vez y debería beneficiarse del aumento de distancia.
- New Lease On Life (2) buenas figuraciones en sus cuatro actuaciones, en especial su carrera anterior.
- Army Medic (5) también merece ser tenida en cuenta.
Tercera carrera: 1.200m, arena (1:52 p.m. VEN)
- Gallant Knight (4) terminó en un sólido segundo lugar la última vez y cuenta con dos victorias en esta misma pista.
- Swen (2) quedó tercero en esta misma pista la última vez que corrió.
- Bless America (3) ganó aquí en enero y puede repetir.
Cuarta carrera: 1.200m, arena (2:22 p.m. VEN)
- VALI VALI VAL (6) baja de categoría tras quedar tercera en una carrera para debutantes la última vez y se lleva el voto de confianza. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.
Quinta carrera, 1.000m, tapeta (2:54 p.m. VEN)
- Sophistry (1) hace su estreno en este establo, y nos agrada para conseguir el éxito en esta distancia.
- Storm West (7) ha ganado dos veces en cuatro carreras, incluyendo un triunfo en esta misma distancia. Decide.
- Honor Her (3) quedó segunda en su última carrera que le da chance para el triunfo en esta ocasión.
Sexta carrera: 1.600m, grama (3:23 p.m. VEN)
- Mythical Man (1) es ganador tres veces en la distancia. En este lote debe recuperarse para ir directo al parque de vencedores.
- Jayhawk (3) ganó en esta misma distancia la última vez y se encuentra en excelente forma con dos victorias consecutivas.
- Relámpago Verde (2) ganó la última vez y merece ser considerado.
Séptima carrera: 1.600m, grama (3:54 p.m. VEN)
- Skellig Michael (2) ganó en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir a pesar de subir de categoría.
- Caldera (1) terminó en un meritorio segundo lugar en una carrera de stakes en Oaklawn Park la última vez.
- Oasis Prince (3) también merece ser considerado.
Octava carrera; 1.500m, grama (4:26 p.m. VEN)
- Come On Poppi (2) terminó segundo la última vez y podría ser la mejor opción.
- Hot Cocoa (1) ante este grupo su chance se incrementa.
- Artiste (6) también merece ser considerada.