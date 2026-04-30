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Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 30 de abril

La información para combinar en el programa del Palm Meet

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 30 de abril
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La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la quinta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)

  • Candy Addiction (4) se perfila como el rival a batir tras vencer en su última carrera y puede repetir la hazaña.
  • Operation Torch (8) terminó segundo en una competición similar
  • Peppermint Man (5) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera:  1.200m, arena (1:21 p.m. VEN)

  • Harpy (3) parece ser el rival a batir tras quedar tercero en una distancia más corta la última vez y debería beneficiarse del aumento de distancia.
  • New Lease On Life (2) buenas figuraciones en sus cuatro actuaciones, en especial su carrera anterior.
  • Army Medic (5) también merece ser tenida en cuenta.

Tercera carrera: 1.200m, arena (1:52 p.m. VEN)

  • Gallant Knight (4) terminó en un sólido segundo lugar la última vez y cuenta con dos victorias en esta misma pista.
  • Swen (2) quedó tercero en esta misma pista la última vez que corrió.
  • Bless America (3) ganó aquí en enero y puede repetir.  

Cuarta carrera: 1.200m, arena (2:22 p.m. VEN)

  • VALI VALI VAL (6) baja de categoría tras quedar tercera en una carrera para debutantes la última vez y se lleva el voto de confianza. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Quinta carrera, 1.000m, tapeta (2:54 p.m. VEN)

  • Sophistry (1) hace su estreno en este establo, y nos agrada para conseguir el éxito en esta distancia.
  • Storm West (7) ha ganado dos veces en cuatro carreras, incluyendo un triunfo en esta misma distancia. Decide.
  • Honor Her (3) quedó segunda en su última carrera que le da chance para el triunfo en esta ocasión.

Sexta carrera: 1.600m, grama (3:23 p.m. VEN)

  • Mythical Man (1) es ganador tres veces en la distancia. En este lote debe recuperarse para ir directo al parque de vencedores.
  • Jayhawk (3) ganó en esta misma distancia la última vez y se encuentra en excelente forma con dos victorias consecutivas.
  • Relámpago Verde (2) ganó la última vez y merece ser considerado.

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:54 p.m. VEN)

  • Skellig Michael (2) ganó en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir a pesar de subir de categoría.
  • Caldera (1) terminó en un meritorio segundo lugar en una carrera de stakes en Oaklawn Park la última vez.
  • Oasis Prince (3) también merece ser considerado.   

Octava carrera; 1.500m, grama (4:26 p.m. VEN)

  • Come On Poppi (2) terminó segundo la última vez y podría ser la mejor opción.
  • Hot Cocoa (1) ante este grupo su chance se incrementa.
  • Artiste (6) también merece ser considerada.

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