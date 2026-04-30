Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 30 de abril

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La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la quinta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)

Candy Addiction (4) se perfila como el rival a batir tras vencer en su última carrera y puede repetir la hazaña .

se perfila como el rival a batir tras vencer en su última carrera y puede repetir la hazaña Operation Torch (8) terminó segundo en una competición similar

terminó segundo en una competición similar Peppermint Man (5) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.200m, arena (1:21 p.m. VEN)

Harpy (3) parece ser el rival a batir tras quedar tercero en una distancia más corta la última vez y debería beneficiarse del aumento de distancia.

parece ser el rival a batir tras quedar tercero en una distancia más corta la última vez y debería beneficiarse del aumento de distancia. New Lease On Life (2) buenas figuraciones en sus cuatro actuaciones, en especial su carrera anterior .

buenas figuraciones en sus cuatro actuaciones, en especial su carrera anterior Army Medic (5) también merece ser tenida en cuenta.

Tercera carrera: 1.200m, arena (1:52 p.m. VEN)

Gallant Knight (4) terminó en un sólido segundo lugar la última vez y cuenta con dos victorias en esta misma pista.

terminó en un sólido segundo lugar la última vez y cuenta con dos victorias en esta misma pista. Swen (2) quedó tercero en esta misma pista la última vez que corrió .

quedó tercero en esta misma pista la última vez que corrió Bless America (3) ganó aquí en enero y puede repetir.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (2:22 p.m. VEN)

VALI VALI VAL (6) baja de categoría tras quedar tercera en una carrera para debutantes la última vez y se lleva el voto de confianza. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Quinta carrera, 1.000m, tapeta (2:54 p.m. VEN)

Sophistry (1) hace su estreno en este establo, y nos agrada para conseguir el éxito en esta distancia.

hace su estreno en este establo, y nos agrada para conseguir el éxito en esta distancia. Storm West (7) ha ganado dos veces en cuatro carreras, incluyendo un triunfo en esta misma distancia. Decide .

ha ganado dos veces en cuatro carreras, incluyendo un triunfo en esta misma distancia. Decide Honor Her (3) quedó segunda en su última carrera que le da chance para el triunfo en esta ocasión.

Sexta carrera: 1.600m, grama (3:23 p.m. VEN)

Mythical Man (1) es ganador tres veces en la distancia. En este lote debe recuperarse para ir directo al parque de vencedores.

es ganador tres veces en la distancia. En este lote debe recuperarse para ir directo al parque de vencedores. Jayhawk (3) ganó en esta misma distancia la última vez y se encuentra en excelente forma con dos victorias consecutivas.

ganó en esta misma distancia la última vez y se encuentra en excelente forma con dos victorias consecutivas. Relámpago Verde (2) ganó la última vez y merece ser considerado.

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:54 p.m. VEN)

Skellig Michael (2) ganó en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir a pesar de subir de categoría .

ganó en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir a pesar de subir de categoría Caldera (1) terminó en un meritorio segundo lugar en una carrera de stakes en Oaklawn Park la última vez .

terminó en un meritorio segundo lugar en una carrera de stakes en Oaklawn Park la última vez Oasis Prince (3) también merece ser considerado.

Octava carrera; 1.500m, grama (4:26 p.m. VEN)