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Kentucky Oaks: My Miss Mo ha sido retirada de esta prestigiosa competición

Le da paso a Nycon del entrenador Whitworth Beckman

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 01:28 pm
Kentucky Oaks: My Miss Mo ha sido retirada de esta prestigiosa competición
@UrbnHandicapper
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El Kentucky Oaks (G1), llega con una bolsa de premios de 1.5 millones de dólares, que se disputará el viernes en Churchill Downs. En esta prestigiosa competición participan 14 potrancas de 3 años, se dan cita para coronarse como la reina de la temporada.

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Este viernes con una cartelera de 13 competencias con siete stakes, engalana la jornada del Kentucky Oaks Day. My Miss Mo entrenada por de Saffie Joseph Jr. da paso a Nycon.

La reportera Nicole Russo (Daily Racing Form) informó que la potra My Miss Mo, fue retirada del Kentucky Oaks (G1), que llevaba la monta de Micah Husbands.

Nycon, entra con el número 16 en la gualdrapa y saldrá por el puesto de partida número 14. Esta potra entrenada por Whitworth Beckman lleva la monta de Jaime Torres.

La hija de Nyquist en Raise The Flag por Awesome Again, llega con una victoria en cinco presentaciones. Su última carrera para este evento fue el Gazelle Stakes (G3) en Aqueduct, New York, donde arribó cuarta a 10 cuerpos de Always a Runner.

 

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