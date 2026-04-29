Kentucky Derby: ¿Quién será el nuevo Rey de Churchill Downs? Los jockeys en busca de su primera victoria

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A falta de tres días para la carrera de los dos minutos más emocionante el deporte equino, el Kentucky Derby (G1). Esta icónica carrera arriba a su edición 152, este sábado 2 de mayo en la pista principal del mítico hipódromo Churchill Downs, sobre distancia de dos mil metros y con una bolsa de cinco millones de dólares en premios por repartir.

Kentucky Derby: Seis pilotos élites busca este primer triunfo

Pasa otro año y, sorprendentemente, Irad Ortiz Jr., el jinete líder en Norteamérica, aún no ha logrado quedar entre los tres primeros en la carrera de las rosas. Esto no es una crítica a Ortiz, sino más bien un recordatorio de lo increíblemente difícil que es ganar el Kentucky Derby (G1).

En su defensa, Ortiz solo ha montado al favorito del Kentucky Derby (G1) una vez en nueve participaciones, y su mejor resultado fue en 2019, cuando Improbable, terminó quinto y fue ascendido al cuarto puesto por descalificación. Ortiz tiene buenas posibilidades de montar al favorito del Kentucky Derby (G1) de 2026, ya que monta a Renegade, un potro que ha ganado dos carreras preparatorias esta primavera con Ortiz en la silla en ambas ocasiones. Este sería su décima participación.

Por su parte, el hermano menor de Irad Ortiz Jr. José, también uno de los mejores jinetes de Norteamérica, ha tenido más éxito en el Kentucky Derby (G1). José Ortiz montó a Good Magic, quien obtuvo el segundo lugar en la edición de 2018, detrás del eventual ganador de la Triple Corona, Justify, y ha terminado tercero y cuarto en otras ocasiones. Este año lleva a Golden Tempo, que significa su undécima actuación.

Luis Sáez, ganador del Kentucky Derby 2019 con el ejemplar Maximum Security, pero este fue descalificado hasta el puesto 17 tras haber ocasionado un incidente en la recta final donde interfirió con varios caballos. Sáez ha sido uno de los jinetes más exitosos de Norteamérica durante más de 10 años y el 2 de mayo tendrá posiblemente su mejor oportunidad de conseguir esa esquiva victoria con el ejemplar Commandment.

Ryusei Sakai, uno de los jinetes más destacados de su país natal, Japón, causó una excelente impresión en los aficionados estadounidenses en su debut en el Derby de Kentucky hace dos años con Forever Young (Jpn), logrando un emocionante tercer puesto. Regresa este año sobre Wonder Dean, ganador del UAE Derby (G2).

Manny Franco, establecido en New York, ha participado con bastante regularidad en el Derby de Kentucky desde 2019, perdiéndose únicamente las ediciones de 2021 y 2024. Montó a Tiz the Law, el favorito del Derby de 2020, que terminó segundo detrás de Authentic, después de que Tiz the Law y Franco ganaran el Belmont Stakes (G1) en junio. Franco montará a Albus en el Derby de 2026.

Tyler Gaffalione se ha consolidado como uno de los jinetes más destacados de Kentucky, con múltiples títulos en los dos hipódromos más prestigiosos del estado: Churchill Downs y Keeneland. Estuvo a punto de conseguir su primera victoria en esta carrera hace dos años, en la que posiblemente fue la edición más emocionante de la carrera en esta década, cuando impulsó a Sierra Leone. Gaffalione toma las riendas de Fulleffort por primera vez para esta edición número 152. Está será su séptima actuación en este evento.