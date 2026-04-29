Kentucky Derby: Lo que la historia de la primera gema revela para jugadores inteligentes

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A pocos días de la prueba más rica del mundo para ejemplares de tres años revelamos las tendencias que no se pueden ignorar y que sirve de guía para los apostadores inteligentes. Este sábado llega el Kentucky Derby (G1) en distancia de 2,000 metros y tiene una bolsa de 5 millones de dólares.

Kentucky Derby: La velocidad táctica es beneficiosa

En el Derby, los caballos con cierta velocidad inicial (táctica) o velocidad táctica superan a los que rematan al final. Si bien es posible que algunos caballos remonten desde muy atrás y ganen el Derby (ha sucedido tres veces en los últimos cuatro años), los caballos que corren en la primera mitad del pelotón después de la primera media milla han ganado 11 de las últimas 16 ediciones de la carrera, incluyendo siete que se ubicaron en primer, segundo o tercer lugar después de la media milla.

Kentucky Derby: El Derby de Santa Anita y el Derby de Florida son las principales carreras preparatorias

El Santa Anita Derby (G1) y el Florida Derby (G1) son las carreras preparatorias más importantes para el Kentucky Derby (G1). Cada una ha producido cinco ganadores del Kentucky Derby (a efectos de apuestas) desde 2010.

Santa Anita Derby: So Happy, Potente y Intrepido.

Derby de Florida: Commandment, The Puma, Chief Wallabee, y Nearly.

Kentucky Derby: Blue Grass y Wood Memorial como influencia

El Blue Grass Stakes (G1) no ha tenido un ganador del Kentucky Derby desde 2007, y ningún caballo ha ganado ambas carreras desde 1991.

El Wood Memorial Stakes (G1) no ha tenido un ganador del Kentucky Derby desde 2003, y en los años transcurridos desde entonces, solo un participante del Wood Memorial ha logrado terminar entre los tres primeros en el Derby.

Contendientes que salen del Toyota Blue Grass Stakes: Further Ado y Great White (AE).

Wood Memorial Stakes: Albus y Right to Party

Kentucky Derby: Los puestos 1 y 2 son perjudiciales

Ganar el Derby de Kentucky desde cualquiera de las dos posiciones de salida más internas no es fácil. Ningún caballo ha ganado desde la posición 1 desde Ferdinand en 1986, y la posición 2 no ha logrado ninguna victoria desde Affirmed en 1978.

Kentucky Derby: Favorece a los caballos que compiten en dos o tres carreras preparatorias

Los caballos que corrieron dos o tres veces cuando tenían 3 años antes del Derby de Kentucky han ganado 19 de las últimas 21 ediciones.

Dado que la mayoría de los aspirantes al Derby de Kentucky de 2026 se ajustan a este perfil, hemos enumerado las tres excepciones a continuación. Aspirantes al Derby que compitieron en menos de dos o más de tres carreras este año: The Puma y Ocelli (AE).

Kentucky Derby: Desconfía de los caballos que no compitieron de jóvenes

Solo tres caballos han ganado el Derby de Kentucky sin haber competido a los 2 años: Apollo (1882), Justify (2018) y Mage (2023).

Los aspirantes al Derby de este año que no compitieron a los 2 años fueron: The Puma, Emerging Market, Potente y Chief Wallabee.

Kentucky Derby: Evita a los corredores con solo una o dos participaciones en su carrera

Los caballos con solo una o dos carreras en su historial rara vez compiten en el Derby de Kentucky, y Leonatus, que participó en el Derby de 1883 con solo dos carreras disputadas, es el único caballo que ha ganado la carrera de las rosas con tan poca experiencia.

Aspirantes al Derby que solo han corrido una o dos veces: Emerging Market.

Kentucky Derby: Caballos que no han competido en las últimas cinco semanas

La mayoría de los ganadores del Derby de Kentucky participan en una carrera preparatoria no más de cinco semanas antes. Desde 1956, solo dos ganadores del Derby (a efectos de apuestas) han ganado el Derby tras un descanso de seis semanas o más. Uno de ellos fue Authentic, cuyo triunfo tras un descanso de siete semanas se produjo en 2020, cuando el Derby se retrasó hasta septiembre debido a las restricciones por la COVID-19, lo que alteró los calendarios de preparación tradicionales.

Aspirantes al Derby que no han corrido en las últimas cinco semanas: Fulleffort, Emerging Market, Pavlovian, Incredibolt, Golden Tempo

Así que; ¡Hagan sus apuestas!