Kentucky Derby: La guía definitiva para dominar tus jugadas sin morir en el intento para este evento que sacude al mundo

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Tras un largo camino de carreras preparatorias, llega la edición 152 del Kentucky Derby (G1). Ahora es el turno de los expertos en apuestas, quienes podrán divertirse intentando seleccionar al ganador entre los 20 mejores caballos de tres años de Norteamérica.

Kentucky Derby: Todo listo para conocer los 20 análisis para este evento

No existe un favorito claro en la competencia y el que está marcado como favorito por las apuestas de la mañana acabó en el temido puesto interior de salida, lo que hace que la carrera esté aún más abierta. El Derby de Kentucky es el reto más complicado del año para los apostadores, como siempre; este año no es la excepción.

1. Renegade (4-1 en la línea matutina): no es imposible ganar el Derby de Kentucky desde la posición interior. El caballo tiene que arrancar rápido y tomar una posición muy cerca de los punteros antes de que la mayor parte del pelotón lo alcance en la primera curva. De lo contrario, quedará relegado a la parte trasera del grupo.

2. Albus (30-1): Realizó una buena actuación para ganar el Wood Memorial Stakes la historia juega en su contra. Necesita una salida perfecta para evitar un atasco al principio.

3. Intrepido (50-1): Fue ganador de Grado 1 a los 2 años, pero fue derrotado por 10 cuerpos cuando quedó cuarto en el Derby de Santa Anita.

4. Litmus Test (50-1): su única victoria en una carrera de stakes fue el año pasado en el Futurity de Los Alamitos. Quizás el uso de Blinkers le ayude.

5. Right to Party (30-1): Superó a caballos cansados ​​en la recta final para ascender del séptimo al segundo puesto en el Wood Memorial. Es posible que repita la hazaña aquí, pero parece más probable que complete la superfecta.

6. Commandment (6-1): no ha hecho nada malo, las tendencias lo favorecen. Cuatro victorias consecutivas, entre ellas Florida Derby (G1).

7. Danon Bourbon (20-1): este aspirante japonés quizás no esté a ese nivel, merece ser tenido en cuenta.

8. So Happy (15-1): sorprendió en Derby de Santa Anita. Parece un caballo que puede mantenerse cerca de los líderes y posicionarse en la última curva, esto puede ser efectiva en la carrera por las rosas.

9. The Puma (10-1): Un contendiente muy peligroso. Fue tercero detrás de Renegade en el Sam F. Davis Stakes, y luego ganó el Tampa Bay Derby, para finalizar a nariz ante Commandment.

10. Wonder Dean (30-1): Este caballo de origen japonés podría ser el mejor de los participantes extranjeros. Ganó el Derby de los Emiratos Árabes Unidos superando a Six Speed, y podría ser una amenaza si repite esa actuación.

11. Incredibolt (20-1): necesitará mejorar en cuanto a sus cifras de velocidad.

12. Chief Wallabee (8-1): fue tercero en el Derby de Florida, pero solo fue superado por medio cuerpo. Ahora con anteojeras o Blinkers, podría estar listo para un gran esfuerzo.

13. Silent Tactic (20-1): scratch/retirado.

14. Potente (20-1): formará parte del grupo que marque el ritmo inicial, pero la distancia es la incógnita.

15. Emerging Market (15-1): Llega con solo dos carreras en su haber, algo que ningún ganador del Derby ha logrado desde 1883. Es una estadística difícil de ignorar. Saldrá lo más rápido como para ganar esta carrera.

16. Pavlovian (30-1): El entrenador Doug O'Neill y el propietario Reddam Racing ya han ganado el Derby de Kentucky dos veces. Formará parte del ritmo inicial, pero podría tener dificultades en la recta final.

17. Six Speed ​​(50-1): Posee una gran velocidad, la cual demostró al quedar segundo en el Derby de los Emiratos Árabes Unidos sobre 1 3/16 millas. Además, tiene clase, lo que lo convierte en un rival peligroso.

18. Further Ado (6-1): Si repite su aplastante victoria por 11 cuerpos en el Toyota Blue Grass Stakes, será pan comido. Es capaz de ganar, pero las bajas probabilidades generan escepticismo tras su mejor actuación hasta la fecha.

19. Golden Tempo (30-1): pocas probabilidades de ganar. Convertiría a Cherie DeVaux en la primera entrenadora en ganar el Derby de Kentucky.

20. Fulleffort (20-1): scratch/retirado..

21. Great White (50-1): Un caballo que también era elegible y que entra por el retiro de Silent Tactic. Es difícil que le guste.

21. Ocelli (50-1): entra por el retiro de Fulleffort. Es difícil también que guste para las apuestas.

Nuestros favoritos: Renegade (1) - Commandment (6) – Right to Party (5) - Further Ado (18) - Chief Wallabee (12)