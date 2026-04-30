Inesperado: El mito Forever Young causa impacto por esta importante nominación para su futuro pistero

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La mañana de este martes se llevaron a cabo las nominaciones para la semana de mayor lujo y confort dentro de la hípica universal; las afamadas carreras de Royal Ascot, programadas para junio. Sorpresivamente el nombre del caballo maduro del año en Estados Unidos y caballo del año en su país natal Forever Young (Jpn) apareció dentro de unas de las carreras más prestigiosa en el hipódromo de Ascot en Inglaterra.

Royal Ascot: Forever Young podría aparecer en Inglaterra

Además de Forever Young, entre los nombres estelares para las ocho carreras más importantes de Inglaterra, aparecen; Daryz, Ombudsman, Minnie Hauk, Joliestar, Satono, Reve Lazzat, Lugal, Trawlerman y Field Of Gold.

Forever Young, hijo de Real Steel, fue un nombre sorpresa entre una lista repleta de estrellas de 24 participantes en el Prince Of Wales's Stakes (G1) en Royal Ascot en junio.

El ganador de la Breeders' Cup Classic (G1) y de la doble Saudi Cup (G1) estaría haciendo su debut en césped si compitiera en Ascot bajo la dirección del entrenador Yoshito Yahagi, quien ahora es una presencia habitual en la escena mundial con victorias en Dubái, Estados Unidos, Arabia Saudí y Hong Kong.

Sería un gran prestigio ver correr a la estrella japonesa en Royal Ascot. Sin embargo, los planes después seria también: la Jockey Club Gold Cup (G1) en Belmont, el 18 de septiembre y luego a la Breeders Cup Classic (G1) en Keeneland el 31 de octubre.

Sino, la Irish Champion Stakes (G1) en Leopardstown el 12 de septiembre y luego la Prix de l’Arc de Triomphe (G1) en Longchamp el 4 de octubre. Además, si su condición es buena, tendrá una carrera en Japón a finales de año.