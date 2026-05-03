Aquí están los dividendos, montos apostados y la asistencia del Kentucky Derby (G1) edición 152

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El Kentucky Derby (G1) de este 2026 tiene un ganador inesperado: Golden Tempo. El conducido por José Ortiz y presentado por Cherie DeVaux retumba las taquillas con sus sorpresivos dividendos, pues en la cotización final cierra con una proporción de 23-1.

Descendiente de Curlin, Golden Tempo viene desde el último lugar y, en la propia sentencia, le quita el triunfo de las manos a Renegade (con Irad Ortiz Jr.), para cumplir con la ruta de los 10 furlongs o 1 1/4 millas (2,000 metros) en un tiempo de 2:02.27.

Pagos y cifras sorprendentes en el Kentucky Derby 152

Los dividendos finales de Golden Tempo son los siguientes: $48.24 a Ganador, $19.14 a Placé y $11.90 al Show. Renegade retorna $7.14 y $5.46, mientras que Ocelli (identificado con el número 22) termina tercero y cierra con $36.34 al Show, dado que su dividendo final es de un astronómico 70-1.

Resultados de las jugadas exóticas:

$1.00 EXACTA (19-1), $139.43

$0.50 TRIFECTA (19-1-22), $5,625.39

$2.00 SUPERFECTA (19-1-22-12), $188,979.90

$1.00 SUPERFECTA BOX, $94,489.95

$2.00 DOUBLE (6/19), $189.66

$2.00 DOUBLE (6/21), $5.20 (por el retiro del 21)

$0.50 PICK 3 (8/6/19), $277.29

$0.50 PICK 3 (8/6/21), $11.04 (por el retiro del 21)

$0.50 PICK 4 (4,5/8/6,8/19), $784.59

$0.50 PICK 5 (6,10/4,5/8/6,8/19), $2,290.58

$0.20 PICK 6 (5/6,10/4,5/8/6,8/19), $9,691.24

Montos apostados en Churchill Downs

En este Kentucky Derby 152, la distribución del dinero se refleja de la siguiente forma: se apuestan $79,067,113 a Ganador, $17,890,325 a Placé y $17,250,607 a Show, para un total de $114,208,045 únicamente entre estas tres modalidades principales.

Golden Tempo recibe unos $2,703,579 a Ganador (3% del total), $704,554 a Placé y $761,901 por Show. El favoritismo definitivo es para Further Ado (5-1), que recibe $10,773,191, seguido por Renegade ($9,801,073) y So Happy ($9,452,316), ambos igualmente con proporción de 5-1.

Asistencia masiva en "La Carrera de las Rosas"

Según informa el departamento de prensa de Churchill Downs a través de su cuenta en X (@DerbyMedia), unas 150,415 personas se dan cita para la edición de este año. Esta cifra supera los 147,406 asistentes de 2025. El récord histórico permanece inquebrantable desde 2015, cuando 170,513 personas presenciaron la victoria de American Pharoah.