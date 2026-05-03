¡Te sorprenderás! La estadística que une a Sovereignty y Golden Tempo, los dos últimos ganadores del Kentucky Derby (G1)

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La victoria de Golden Tempo en la edición 152 del Kentucky Derby (G1) genera una gran cantidad de historias. Una de ellas se relaciona con estadísticas y cifras que, tras ser revisadas y actualizadas, ofrecen una data sumamente interesante para el público.

Golden Tempo cuenta con la conducción del puertorriqueño José Ortiz para el establo de Cherie DeVaux, quien se convierte en la primera mujer en la historia en imponerse como entrenadora en la mítica carrera. El tresañero emplea un tiempo de 2:02.27 para el recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre la pista de arena de Churchill Downs.

El número que une a los dos últimos ganadores del Derby

Al producirse tres retiros que obligan a mover los puestos de pista en la presente edición, los ejemplares situados entre las gateras 6 y 19 sufren cambios en sus lugares de largada.

El último retiro que modifica las posiciones es el de The Puma, que originalmente ocupa el cajón número 8. Esto provoca que Golden Tempo salga finalmente por el puesto 16 este sábado 2 de mayo, posición desde la cual inicia su galope hacia la gloria.

Curiosamente, por ese mismo puesto 16 salió en 2025 Sovereignty, el pupilo de Bill Mott que montó el "Atleta Meridiano" Junior Alvarado. El récord histórico del puesto 16, contabilizado desde 1930, arroja la siguiente estadística:

De 54 purasangres que largan desde esa posición, seis de ellos resultan ganadores:

Thunder Gulch (1995) Charismatic (1999) Monarchos (2001) Animal Kingdom (2011) Sovereignty (2025) Golden Tempo (2026)

Además, tres ejemplares logran el segundo lugar y otros tres finalizan terceros desde dicha gatera.

Por el momento, el puesto 5 se mantiene como el más ganador con 10 victorias en 97 salidas. Por el contrario, el "fatídico" puesto 17 suma otro año en blanco con un registro de 47-0. Finalmente, la posición con la sequía más larga es el puesto 14; su último triunfador es Carry Back en 1961, lo que representa 65 años sin una victoria desde ese lugar.