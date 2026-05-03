¿Viste lo que hace? José Luis Ortiz rompe los esquemas tras ganar el Kentucky Derby (G1)

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José Luis Ortiz, derrocha una cátedra de conducción encima del ejemplar Golden Tempo, ganador de la edición 152 del Kentucky Derby (G1), celebrado este sábado 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky.

Churchill Downs: José Luis Ortiz consigue el doblete Oaks/Derby

El boricua nativo de Trujillo, luego de una jornada del Kentucky Oaks Day, donde consigue cinco victorias, regresa para el Derby Day, para consagrarse como el nuevo héroe en Estados Unidos, tras llevarse la carrera de los dos minutos más emocionantes del deporte.

Con una conducción impecable, esquivando a todos sus rivales desde la última posición para lograr el triunfo en final de película sobre Renegade, José Luis Ortiz, se convierte en el noveno jockey en conseguir la victoria en el Kentucky Oaks (G1) y Kentucky Derby (G1) el mismo año.

Esta proeza es conocida en el mundo hípico como el "Doblete Oaks/Derby"

Jinetes que lograron el doblete Oaks/Derby

A continuación, se detallan los jinetes y los ejemplares con los que hicieron historia: