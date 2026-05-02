¡Empoderada! Cherie DeVaux es la primera mujer en la historia que gana el Kentucky Derby (G1)

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El Kentucky Derby 152 (G1) que se celebra este sábado 2 de mayo en Churchill Downs, no podía dejar de ser más emocionante. El tresañero Golden Tempo, que corría en la última posición, vino como una centella gracias a la monta del puertorriqueño José Ortiz.

Dicho ejemplar, fue presentado en impecable condición por Cherie DeVaux, la reconocida entrenadora que, en su primera incursión en la carrera de las rosas, sale victoriosa y de qué manera, pues su pensionado estuvo en la última posición durante la mayor parte de la prueba y en la recta final corrió con una fuerza increíble.

Cherie DeVaux en la historia del Kentucky Derby

Nativa de la localidad de Saratoga Springs en Nueva York, Cherie DeVaux se viste con rosas al tener a su caballo Golden Tempo, el hijo de Curlin en Carrumba, que en una bestial atropellada, logra imponerse en la primera corona del hipismo estadounidense.

DeVaux, de 45 años de edad, comenzó su aprendizaje como entrenadora y entre los establos en lo que estuvo está el de Chad Brown. Su primera victoria de Grado 1 fue en 2023 con She Feels Pretty y el primer éxito en las Breeders’ Cup fue gracias a More Than Looks hace un par de años.

Con Golden Tempo, lo comenzó a correr en Fair Grounds donde logra ganar la dos primeras carreras, entre ellas el Lecomte (G3) y después de dos segundos lugares en el Risen Star (G2) y el Louisiana Derby (G2), el ejemplar logra ganarse su derecho en el partidor del Kentucky Derby (G1).

Desde 2018, Cherie DeVaux posee 298 victorias y más de $35 millones en premios. Su rápido ascenso la coloca ahora en un lugar especial de la historia de las carreras de caballos, pues lo más cerca que una mujer había estado cerca de triunfar fue en 1992.