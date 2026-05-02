De Japón para el mundo: T O Elvis apabulla a los americanos en el Churchill Downs Stakes (G1)

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Con una tropellada feroz T O Elvis sometió a sus rivales americanos en el Churchill Downs Stakes (G1) con una bolsa de 1 millón de dólares en premios a repartir. Este purasangre nacido en Kentucky pero con campaña en Japón, llega a Norteamérica con la intención de llevarse este evento. Y de que manera, lo conquista.

Churchill Downs: T O Elvis sin enemigos en los finales

T O Elvis, supera a sus cogeneracionales estadounidenses al conseguir una victoria decisiva en el Churchill Downs Stakes (G1) de 1 millón de dólares, que se disputó en la carrera previa al Kentucky Derby (G1) el 2 de mayo.

Ryusei Sakai, conocido por los aficionados estadounidenses a las carreras como el jinete habitual de la estrella internacional Forever Young, estuvo a bordo del ganador, que recorrió 7 furlongs en una pista rápida en Churchill Downs en 1:20.49 (récord del evento).

T O Elvis, llega a esta prueba tras cuatro victorias consecutivas en Japón, bajo el entrenamiento de Daisuke Takayanagi, para el propietario Tomoya Ozasa. Este macho de 4 años es hijo de Volatile en Stopshoppingdebbie por Curlin. Con esta victoria suma seis triunfos en nueve presentaciones y sobre pasa el millón de dólares.

El gran favorito de la prueba Knightsbridge, no pudo seguir el paso de la carrera, y finaliza en la sexta posición.