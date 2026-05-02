Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 2-5-2026

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Este sábado 2 de mayo el hipódromo nacional de Valencia, realizó una programación de ocho carreras, correspondiente a la reunión número 11 de la temporada 2026. Dentro de este atractivo programa incluyó el Clásico "Día del Trabajador" con una victoria contundente de Mastery, y el atractivo 5y6 nacional.

El jinete Fernando José García, fue el más destacado de la semana, con dos victorias. En la segunda carrera lo hizo encima de Chipis Time para el entrenador Jesús Carfunjol. Luego en la tercera válida estuvo sobre Divergente también para Jesús Carfunjol en yunta.

El entrenador Jesús Carfunjol y Alejandro Ortiz, fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada una. Jesús Carfunjol, lo hizo con Chipis Time y Divergente. Alejandro Ortiz, por su parte se retrató con con Mastery con Maycor Ibarra. Luego en la sexta con Enigma con Osis Martínez en su lomo.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 112

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 TEMPLARIO (2) 56 H. MEDINA 121,36 2 El De Valle (1) 56 F. Quevedo - 3 Susurro (3) 53 Ale. Briceño - 4 Sobrador (4) 56 F.J. García - 5 Mr. Oli (5) 54-4 R. Osorio -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 121,36 Place: 110,00 y 134,93. Exacta: 249,98 Trifecta: 186,53 Superfecta: 502,10

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 CHIPIS TIME (1) 54 F.J. GARCIA 261,76 2 Sra. Florencia (5) 54 F. Quevedo - 3 La Batalladora (2) 55.5-1 W. Véliz - 4 Princess Abarrio (3) 53-3 J.D. Calicho - 5 Estrella Morena (4) 53.5-3 C. Brito -

Entrenador: José Carfunjol. Ganador: 261,76. Place: 119,23 y 113,85. Exacta: 736,78. Trifecta: 379,14. Superfecta: 1.120,23

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SHAKMAN (6) 55 F. QUEVEDO 190,24 2 Ajilado (3) 54 Ale. Briceño - 3 Candy Cummings (8) 55 J. Lugo - 4 Big Tito (2) 55 M. Rodríguez - 5 Work Time (5) 55 W. Véliz -

Entrenador: Yondel Calderon. Ganador: 190,24 Place: 121,61 y 255,44. Exacta: 767,08. Trifecta: 762,26. Superfecta: 3.039,91. Ret.: 09. Rodo: 01.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 GERSEB (2) 55 J.G. HERNÁNDEZ 324,91 2 Tapital (7) 55.5-3 E. Guedez - 3 Aquaman (6) 53 F: Puello - 4 The Orphian (5) 55-4 Jua. García - 5 El Hacha (8) 53.5-1 O. Medina -

Entrenador: German Rojas Jr. Ganador: 324,91. Place: 120,26 y 273,78 Exacta: 1.579,49. Trifecta: 3.945,49. Superfecta: 7.827,32. Triple Apuesta: 2.795,38. Pool de 4: 3.532,89. Doble Perfecta: Sin aciertos. Rodo: 01.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 DIVERGENTE (7) 54 F,J, GARCÍA 232,56 2 Gran Canelo (5) 53 J. Tuárez - 3 Home Real (4) 53 O. Guedez - 4 Rebelde Del Valle (1) 53 Ale. Briceño - 5 Forum Jet (6) 53-3 J.D. Calicho -

Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 232,56, Place: 126,14 y 227,87. Exacta: 886,64. Trifecta: 12.474,64. Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FATHER LOVE (7) 56-4 R. VERA 199,20 2 Stockton (4) 53-3 E. Guedez - 3 The Isaac (9) 56 Ale. Briceño - 4 Khabib (3) 56-4 R.OSorio - 5 Folklore (5) 53 J. Lugo -

Entrenador: Henrry Alayón. Ganador: 199,20. Place: 151,66 y 161,56. Exacta: 681,82. Trifecta: 1.963,36. Superfecta: Sin aciertos. Ret. 02-06.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: Copa "Día del Trabajador"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MASTERY (5) 56 M. IBARRA 206,11 2 King Bulbs (8) 54 H. Medina - 3 Patriley (4) 54 Ale. Briceño - 4 Peterose (1) 55 F.J. García - 5 Candoroso (7) 55 A. Finol -

Entrenador: 206,11 Ganador: 156,44 Place: 768,45. Exacta: 5.782,97. Trifecta: 20.005,26 Superfecta: Sin aciertos

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ENIGMA (1) 53 OS. MARTÍNEZ 365,71 2 Legionaria (4) 56-3 C. Brito - 3 Anarita Spirit (5) 56-3 L. Funez Jr. - 4 Marrakech (7) 56 M. Ibarra - 5 Nice Time (8) 53-2 J. Ruiz -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 365,71. Place: 306,81 y 150,89. Exacta: 1.800,78 Trifecta: 6.540,44 Superfecta: 7.683,08. Triple Apuesta: 2.740,60. Súper Pool de 4: 13.384,25. Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (7127) Bs. 1.705,00. 5y6 nacional *6* (809) Bs. 57.938,74. Loto Hípico. 8.960,91. Ret.: 10. Rodó: 03.