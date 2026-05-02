Masttery gana con facilidad y al galope el Clásico “Día del Trabajador”

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La undécima reunión del año se lleva a cabo este sábado 2 de mayo en el hipódromo de Valencia, con una agenda de ocho competencias, que inicio a la 1:30 p.m. e incluyó el Clásico "Día del Trabajador", donde, Mastery ganó esta prueba reservada para la séptima de la jornada.

El Clásico “Día del Trabajador” una carrera de sprint en recorrido de 1.200 metros para caballos de 3 y más años, contó con un bono especial adicional de $24,000. Esta prueba le rinde homenaje a todos los trabajadores de Venezuela, y en especial al hípico.

Valencia: Masttery consiguió en gran forma la victoria en el evento principal

El Clásico “Día del Trabajador” fue reservado para caballos de 3 y más años, que se disputó en la séptima carrera de la jornada de ocho programadas, con un triunfo para Masttery, al reverendo galope y sin rivales.

Masttery, en gran demostración con la monta de Maycor Ibarra y la preparación de Alejandro Ortiz, quien presentó para los colores del stud “La R”, consigue su triunfo 15 en 49 presentaciones, y la cuarta en siete actuaciones en Valencia.

Ibarra, con Masttery, salió a perseguir la velocidad en parciales de 23.3 y 47.4 , en los primeros 800 metros. En el tope de la recta final, Masttery, se ubicó rápidamente al frente del grupo por línea externa, y en los 100 finales, Masttery e Ibarra, sacan diferencia definitiva para llevarse los honores.

Masttery, un hijo de Big Prairie en Princess Radianr por Miner's Lamp, dejó crono de 74 flat para la distancia.