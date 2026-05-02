¡Al fin gana Bob Baffert! Crude Velocity sigue invencible y domina la Pat Day Mile (G2)

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Una de las competencias más esperadas para los tresañeros en la jornada de este sábado 2 de mayo en Churchill Downs es la icónica Pat Day Mile (G2). La prueba, disputada en 1,600 metros sobre pista de arena, es conquistada por Crude Velocity, bajo la impecable conducción de Florent Geroux para el establo de Bob Baffert.

El potro, que llega a este compromiso con un breve invicto de dos salidas, demuestra que está para grandes cosas. Tras un arduo esfuerzo, logra terminar con la racha del otro favorito de la afición, Englishman, quien cumple con una actuación sobresaliente pese a caer vencido con honores.

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Con un paso vertiginoso, la Pat Day Mile (G2) se desarrolla bajo el liderato de Englishman, montado por José Ortiz para la cuadra de Cherie DeVaux. El descendiente de Maxfield marca el camino con fraccionales de 22.06 para los primeros 400 metros y 46.20 para la media milla, siempre acechado de cerca por Crude Velocity.

Ambos purasangres se roban la atención a partir de los 600 metros finales. En ese punto, Englishman acelera el ritmo para intentar la escapada, pero Crude Velocity literalmente no lo deja respirar. Ambos protagonizan un duelo vibrante al girar la última curva e ingresar en la recta decisiva.

Cabeza a cabeza y cuerpo a cuerpo; así es el tramo final entre Crude Velocity y Englishman. Con una fuerza notable, Crude Velocity logra despegarse en los últimos 100 metros para asegurar la victoria con un registro final de 1:33.87. El tercer puesto corresponde a Stop The Car, que surge desde el fondo con una atropellada tardía, mientras que la superfecta la completa Secured Freedom.

Crude Velocity, hijo de Beau Liam en Sweetnsour Kitty y propiedad del CSLR Racing Partners, LLC, extiende ahora su récord perfecto a cuatro triunfos en igual número de presentaciones. Para Baffert, esto representa su tercera victoria histórica en esta carrera y la primera para Florent Geroux. En taquilla, el ganador cierra con pagos de $5.14, $2.88 y $2.64. Por su parte, Englishman devuelve $3.24 y $2.68, y Stop The Car abona $4.56.